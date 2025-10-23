CHP'nin 39. Olağan Kurultay'ı için tarih belli oldu. CHP MYK'sı kesin tarihi duyurdu. Cumhuriyet Halk Partisi 28-30 Kasım 2025 tarihlerinde 39. Olağan Kurultayını gerçekleştirecek.

MUTLAK BUTLAN DAVASI 24 EKİM'DE GÖRÜLECEK

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada beşinci duruşma 24 Ekim'de görülecek.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, daha önceki duruşmalarda yaşanan yoğunluk nedeniyle bu sefer daha büyük bir salon istedi.

Talep kabul edildi ve duruşmanın Dışkapı Adliyesi Z-10 numaralı salonda görülmesine karar verildi.

SON DURUŞMADA NELER OLDU?

15 Eylül’de görülen son duruşmada, davayı açan CHP'den ihraç eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve avukatı, “Özgür Özel ve yönetimi görevden alınsın, yerine Kemal Kılıçdaroğlu ve eski kurullar iade edilsin” isteminde bulundu. Mahkeme duruşmayı 24 Ekim tarihine erteledi.