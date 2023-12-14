CHP 5 büyükşehirde adaylarını açıkladı

31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kala partilerin Büyükşehir Belediye Başkanı adayları da yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada, CHP'nin yerel seçimde İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu, Ankara'da Mansur Yavaş'ı, Bursa'da Mustafa Bozbey, Bolu'da Tanju Özcan, Balıkesir'de Ahmet Akın'ı aday göstereceği duyuruldu.

CHP'de 58 kişi büyükşehir belediye başkanlığı için, 2 bin 714 kişi de belediye başkan adaylığı için müracaatta bulunurken, ilçe ve beldeler dahil toplam müracaatın 15 bini aştığı açıklanmıştı.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ YENİDEN ADAY

CHP, mevcut İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile yeniden devam kararı aldı.

"TEŞEKKÜR EDERİM CHP KADROLARINA"

CHP Bolu Belediye Başkanı adayı Tanju Özcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bolu Belediye Başkanı Adayı seçildiğini CHP PM üyelerinden öğrendiğini belirterek, "Biraz önce CHP PM üyelerimizin şahsımı Bolu Belediye Başkan adayı ilan ettiğini memnuniyet ile öğrendim.Tşk ederim değişen CHP kadrolarına..Selam olsun, Atatürkçü, Yurt severlere,Ulus Devletin teminatı Türk milliyetçilerine" dedi.

"YARIM KALAN HİKAYEMİZİ TAMAMLAMAK İÇİN GELİYORUZ!"

CHP Bursa Belediye Başkanı adayı Mustafa Bozbey, adaylığının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"Yarım kalan hikayemizi tamamlamak için geliyoruz!

Bursamızın çocukları parklarda bahçelerde koşsun, gülsün diye geliyoruz. Bursamızın insanları iş hayatına katılsın, konforlu bir şehirde güzelce yaşasın diye geliyoruz.

Bursamızın insanları işlerine, evlerine, okullarına rahatça gitsin diye geliyoruz. Bursa yeniden 'Yeşil Bursa' olsun diye geliyoruz. Sokaktaki hayvanlarımız, ağaçtaki kuşlarımız sahipsiz kalmasın diye geliyoruz.

Bugün toplanan CHP Parti Meclisi'nde kesinleşen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığım için Genel Başkanımız Özgür Özel'e ve MYK Üyelerimize ve Parti Meclisimize çok teşekkür ederim.

Birlikte çalışacağız, Bursa kazanacak!"

"KUVA-Yİ MİLLİYE'NİN BAŞŞEHRİ BALIKESİR’İMİN HAK ETTİĞİ HİZMETLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN GÖREVE HAZIRIM"

CHP Balıkesir Belediye Başkanı adayı Ahmet Akın adaylığının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli hemşehrilerim, benim güzel ailem Balıkesir’im, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel öncülüğündeki parti meclisimizin takdiriyle Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na adayım.

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Kuva-yi Milliye'nin başşehri Balıkesir’imin hak ettiği hizmetleri gerçekleştirmek için göreve hazırım. Yolumuz açık olsun, Allah utandırmasın" dedi.