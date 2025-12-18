CHP'nin Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporu, Grup Başkanvekili Murat Emir tarafından bugün saat 12.00'de TBMM Başkanlığı'na iletildi. 53 sayfalık rapor hazırlandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da 17 Aralık 2025’te Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun koordinatör grup başkan ve başkanvekilleriyle toplantı yaptı.

Görüşmede, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AKP Grup Başkanı Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ile Yeni Yol Grubu Grup Başkanı Bülent Kaya bulunmuştu.

Basına kapalı gerçekleşen komisyon toplantısı 1 saat 15 dakika sürmüştü. Toplantı sonrası gazetecilere açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “Ortaklaşacağımız raporla ilgili, arkadaşlarla uzun uzun yöntemleri konuştuk. Pazartesi bir araya geleceğiz. Önümüzdeki haftalar içerisinde müşterek rapor hazırlayacağız, çerçeveyi çizeceğiz, yılbaşından sonra da kanun teklifi değil ama bir çerçeve metin olarak Meclis'e göndereceğiz. Her partiden gruba olan partiler birer kişi verecek, muhtemelen şimdi toplantıya katılan arkadaşlarla devam edeceğiz gibi görünüyor. Partiler değişiklik yaparsa bilemeyiz tabii. 31 Aralık’a kadar yetişmezse uzatırız tabii” ifadelerini kullanmıştı.

DEM Parti, MHP ve Yeniden Refah dışında CHP'nin de TBMM Başkanlığı'na raporları sundu. AKP'nin ise raporları hafta sonuna kadar sunması bekleniyor.