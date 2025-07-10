CHP 81 ilde Ahmet Hamdi Çamlı hakkında suç duyurusunda bulundu

İLKER TURAN – BİLECİK / YENİÇAĞ

AKP'li eski Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın "Aziz Millet ve Büyük Devlet Kanlı 1923 darbesi ile hesaplaşmadan ve helalleşmeden, Yeni Terörsüz ve Büyük Devlet Yolunda İlerleyemez" sosyal medya paylaşımı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi 81 ilde suç duyurusunda bulundu.

AKP’li eski Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı ve Cumhuriyetin ilanını kanlı darbe olarak nitelendirdiği paylaşımı ile büyük tepki almıştı. Çamlı’nın yaptığı ve Cumhuriyeti hedef alan bu paylaşıma Cumhuriyet Halk Partisi 81 ilde suç duyurusunda bulunarak karşılık verdi.

Bu kapsamda Bilecik’te de CHP İl Başkanı Ali Özdemir beraberindeki Merkez İlçe Başkanı Melih Karaçam, Kadın Kolları Başkanı Dilek Gacal ve İl Genel Meclisi Üyesi İsmail Şahin ile birlikte Bilecik Adalet Sarayına gelerek Ahmet Hamdi Çamlı hakkında yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeni ile suç duyurusunda bulundu.

CHP İl Başkanı Ali Özdemir yapılan suç duyurusunun ardından yaptığı açıklamada, “AKP'li eski vekil Ahmet Hamdi Çamlı'nın "Aziz Millet ve Büyük Devlet Kanlı 1923 darbesi ile hesaplaşmadan ve helalleşmeden, Yeni Terörsüz ve Büyük Devlet Yolunda İlerleyemez" sosyal medya paylaşımı üzerine Merkez İlçe Başkanımız Melih Karaçam , Kadın Kolları Başkanımız Dilek Gacal, İl Genel Meclisi Üyemiz İsmail Şahin ve avukatlarımız ile birlikte 81 il başkanımızla eş zamanlı suç duyurusunda bulunduk. Zihniyeti bozuk bu organizmanın pos bıyıklı Yeliz’in biran evvel cezalandırmasını istiyoruz.” dedi.