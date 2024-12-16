CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan'a kesin ihraç talebi: Disipline sevk edildi

CHP’nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik eleştirileriyle gündeme gelmişti. Özcan, CHP Lideri Özel’in ABD gezisindeki açıklamalarını ve programını hedef almış, ardından görevden alındığı duyurulmuştu. Sosyal medyadan eleştirilerini sürdüren Yurter Özcan’ın, 27 Kasım tarihli paylaşımı nedeniyle, kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak CHP Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiği öğrenildi.

Özcan, ihraç istemine neden olan paylaşımında, Özgür Özel’in kendisiyle ilgili olarak Halk Tv’de İsmail Küçükkaya’nın Yeni Bir Sabah programında yaptığı açıklamaları eleştirmişti.

Özcan X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

KAMUOYUNA DUYURULUR:

Özgür Özel’in bugün Halk TV’de ABD ile ilgili yaptığı yorumlar malesef hatalarla doludur.

Özgür bey New York’a geldiğinde, Central Park’da gezmek ya da ultra lüks Wolfgang Puck steakhouse’da özel soslu biftek yemek yerine CHP’lilerle biraraya gelmiş olsaydı bu yazdıklarım kendisine anlatılırdı.

CHP olarak yüzde 85 oy aldığımız ABD’ye seyahati öncesinde kendisinin havaalanında karşılama veya CHP gönüllüleri ile toplantı istemediği bizlere iletildi.

1) ABD’de 52 eyalet yoktur, 50 eyalet vardır.

2) Her eyalette Temsilcilik açmaya gerek yoktur. Seçmenin yarısı New York Başkonsolosluğuna kayıtlıdır.

3) ABD’de seçime katılım oranı çok düşük değildir. Yüzde 40 civarındadır. Yurtdışı ortalaması ise sadece yüzde 50’dir.

4) ABD, yüzölçümü olarak Türkiye’nin 12 katı kadar büyük, 10 milyon kilometrekarelik bir ülke olmasına rağmen sadece 8 noktada oy kullanılmaktadır. Yurttașlarımız ABD içinde uçaklarla, otobüslerle seyahat edip, seferberlik halinde oy kullanmışlar, oylarla beraber Türkiye’ye eşlik etmişlerdir. Genel Merkez’den bu çalışmalar için tek kuruş istenmemiştir.

5) CHP ABD Temsilciliği yaptığım 12 sene boyunca Özgür bey defalarca farklı konularda destek istemiş, benimle irtibata geçmiştir. Gerekirse o iletişimleri de kendisine tekrar hatırlatabilirim.

6) CHP ABD Temsilciliğine bugüne kadar hiçbir terör örgütü tarafından sızma olmamıştır.