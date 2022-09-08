CHP'li Ayhan Barut AKP iktidarına seslendi: Pamuğu desteklemezseniz sadece eski filmlerde görürsünüz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, hasat başlamasına karşın 'beyaz altın' olarak bilinen pamukta üreticilerin mağduriyetinin sürdüğünü aktardı. Barut, "Stratejik bir ürün olan pamukta çiftçi ürettiğinden kazanamayıp ekimden uzaklaştı, Türkiye'nin yıllık pamuk ithalatı 1 milyon tonu aşıyor. Beyaz altın pamuk, üreticinin kara talihi olmasın. 1 kilogram kütlü pamuk fiyatı en az 25 lira olmalı, primi de peşin ödenmeli. Pamuğu desteklemezseniz sadece eski Türk filmlerinde görürsünüz" dedi.

PAMUK TARLASINDAN SESLENDİ

Karataş Ovası'ndaki hasadın başladığı pamuk tarlalarında çiftçilerle buluşup görüşen ve incelemelerde bulunan Ayhan Barut, üreticilerin sorunları ve taleplerini dinledi. Çukurova Bölgesi'nin bir zamanlar 'beyaz altın ' olarak bilinen pamukla bilinip anıldığını anımsatan Barut, "Çiftçimiz ve tarım desteklenmediği, maliyetlerde sürekli arttığı için ürettiğinden kazanamayan çiftçimiz tarımdan uzaklaşıyor. Pamukta da durum aynı. Bölgemizde pamuk hasadı başladı ama taban fiyat hala belirsiz. Çiftçi hasat sevinci yaşamak yerine kara kara düşünüyor" diye konuştu.

"FİYAT EN AZ 25 LİRA OLMALI"

Çukurova Bölgesi ve Türkiye için pamuğun öneminden söz eden Ayhan Barut, şöyle devam etti;

"Pamuk çok stratejik bir ürün. Yem, yağ, tekstil ve konfeksiyon sanayisi gibi 30'dan fazla işkolunun ana hammaddesidir pamuk. Pamukta ithalat yapıyoruz. Çiftçi kazanamadığı için pamuk üretemez hale geldi. Geçen yıldan bu yana mazottan tohuma tüm girdiler 3-4 kat arttı. Pamukta hasat başladı ama henüz taban fiyatı yok. Bir kilogram kütlü pamuğun maliyetini 20 lira olarak hesapladık. Üreticinin eline en az 25 lira geçmelidir. Aşağısındaki fiyat üreticiyi kurtarmaz ve önümüzdeki yıllarda pamuk ekimi tehlikeye girer."

"TÜRK FİLMLERİNDE GÖRÜRSÜNÜZ"

Pamukta ülkenin dışa bağımlı olduğunu ve her yıl 1 milyon ton civarında ithalat yapıldığını bildiren Barut, şunları kaydetti:

"Sadece geçtiğimiz yıl, yani 2021 yılında 1.7 milyar dolar pamuk ithalatına harcandı. AKP iktidarı döneminde ise 25 milyar dolar pamuk ithalatına harcandı. Gelin bu parayı yabancı çiftçiye değil kendi çiftçimize verip pamuk üretimini arttıralım. 1990'lı 750 bin hektarın üzerinde pamuk ekimi yapılırken bugünlerde 400-450 bin hektara kadar geriledi. Bu yanlış politikalar devam ederse ihtiyacımız olan ve stratejik ürün olan pamuk üretimi tarihe karışacak. Acilen pamuk fiyatını 25 lira olarak açıklayın. Pamukta destekleme primini ise 1 kilogramda 1.5 liraya yükseltip bunu da peşin ödeyin. Aksi takdirde pamuğu eskiden olduğu gibi artık Türk filmlerinde görürsünüz. Çiftçiyi ve tarımı destekleyin."

"FİYAT İYİ OLMAZSA ARTIK EKMEYİZ"

Yaşadığı zorluklardan söz ederek hasat yapılan pamukta taban fiyatın açıklanmasını isteyen çiftçi Süleyman Yüce ise, "Pamuk gözde ürünümüz ama gittikçe pamuk tarlaları azalıyor. Çünkü sürekli maliyet artıyor, fiyatlara yetişemiyoruz. Hasat yapacağız ama taban fiyatı yok daha. Ne yapacağız, kaça satacağız, ürünü nereye dökeceğiz bilmiyoruz" şeklinde konuştu. Pamakta hasat başlarken çiftçinin mutsuz olduğunu ifade eden çiftçi Niyazi Sevinç ise, "Pamuk çok maliyetli bir ürün. Mazot ve ilaç gibi tüm maliyetler çok arttı. Pamuk fiyatının en az 25 lira olması gerekiyor. Üretime devam etmek için bu fiyatın olması zorunlu. Altında kalırsa artık ekmeyiz" dedi.