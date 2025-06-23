CHP Adana Milletvekili Bilal Bilici’den huzurevine anlamlı ziyaret

Kaynak: Haber Merkezi
CHP Adana Milletvekili Bilal Bilici’den huzurevine anlamlı ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Bilal Bilici Adana Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek huzurevi sakinleriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen ziyarette huzurevi sakinleriyle sohbet eden Bilici, onların taleplerini dinleyip çeşitli hediyeler takdim etti.

Ziyaret kapsamında huzurevi yetkililerinden kurumun işleyişi ve yaşlılara sunulan hizmetler hakkında bilgi alan Bilici, yaşlıların sosyal hayattan kopmamaları ve yaşam kalitelerinin artırılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, yaşlı bireylerin toplumsal deneyimlerinin ve birikimlerinin kıymetli olduğunu ifade etti.

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“Onların yaşamına dokunmak hepimizin görevi”

Milletvekili Bilal BİLİCİ, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bizi biz yapan değerlerin başında büyüklerimize saygı ve sevgi gelir. Bugün burada gördük ki onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek, birkaç saatlik ziyaretle dahi olsa yüzlerinde ufak bir tebessüm bırakmak mümkün. Büyüklerimizin sosyal, psikolojik ve fiziksel ihtiyaçlarının karşılanması konusunda kamu kurumlarına olduğu kadar topluma da büyük görev düşüyor.”

Ziyaret, huzurevi sakinleriyle toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

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