CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin: Adana'ya İstiklal Madalyası verilsin

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Adana'ya İstiklal Madalyası verilmesi çağrısında bulundu. TBMM'ye iki kez kanun teklifi sunan Şevkin, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünde çağrısını yineledi.

CHP'li Şevkin, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünde Adana'ya İstiklal Madalyası verilmesi için bir kez daha çağrıda bulundu.

Şevkin, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana'da vücut bulmuştur" sözünü hatırlattı. Şevkin, "Adana'nın gururu, ulusal bağımsızlık ve egemenlik düşüncesinin Atatürk'ün kafasında oluşturduğu bir şehir olmasından kaynaklanmaktadır. Bu gurur ve aynı zamanda mutluluğa eklenen diğer bir gelişme de, büyük zaferden sonra Mustafa Kemal'i ilk bağrına basan şehrin Adana olmasıdır. Atatürk, İstiklâl Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasından ölümüne kadar, Çukurova'ya yedi defa gelmiştir. Bu gezilerinde Adana'da kalan sıcak anıları Çukurovalılar ılık yüreklerinde taşımışlardır" dedi.

5 Ocak 1922'nin anlam ve öneminin daima hatırlanması, hafızalardaki tazeliğini koruması, gelecek nesillere aktarılması adına Adana'ya İstiklal Madalyası verilmesi çağrısını tekrarlayan Şevkin, şunları kaydetti:

"Şanlı Adana tarihi Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atılmasında önemli ve ayrı bir yere sahiptir. Bu açıdan bakıldığında Adanalı hemşehrilerimizin de kentine, ülkesine her zamankinden daha çok sahiplenmesi, dostluğu, kardeşliği, huzuru ve barışı elden bırakmaması büyük önem taşımaktadır. Adanamızın geçmişten gelen kadimliği korunmalı, yukarı seviyelere çıkarılmalı ve gelecek kuşaklara daha güzel bir Adana ve Türkiye bırakılmalıdır."