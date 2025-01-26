CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin: Bakanlığı, zehirli atıkları Ceyhan Nehri’ne boşaltan fabrikalarla ilgili işlem yapmaya ve göreve davet ediyoruz

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Ceyhan Nehri'ndeki kirliliğe dikkat çekmek için çektiği videoyu paylaşarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nı göreve davet etti. Şevkin, şunları söyledi:

“Kahramanmaraş Göksün’dan başlayıp 509 kilometre yol katederek İskenderun Körfezi’ne dökülen, Türkiye’nin en önemli akarsularından olan Ceyhan Nehri, endüstriyel atıklarla maalesef yol boyunca katledilmektedir. Ceyhan Nehri üzerinde balık ölümleri, arı ölümleri gerçekleşmiştir, bazı kuş çeşitlerinin öldüğü görülmüştür. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nı daha önce Meclis’te göreve davet etmiş olmamıza rağmen halen görüldüğü gibi müsilaj benzeri ve simsiyah akan bir Ceyhan Nehri ile karşı karşıyayız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nı bu endüstriyel, zehirli atıkları Ceyhan Nehri’ne boşaltan fabrikalarla ilgili işlem yapmaya ve göreve davet ediyoruz. Görüldüğü gibi müsilaj benzeri köpüklerin oluştuğu ve simsiyah akan nehrin etrafında hem tarım yapılıyor hem başka bitki örtüleri de var. Bakanlığın devreye girmesi için illa insanların mı ölmesi gerekiyor? Bakanlığı bir an önce, insanların ölümü gerçekleşmeden bu konuya müdahale etmeye bekliyoruz.”