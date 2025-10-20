YENİÇAĞ - Afyon / Efe Hasan Öğünç

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Afyonkarahisar 39. Olağan İl Kongresi, alınan sürpriz kararlar ve yaşanan tartışmalarla gündeme geldi. Kongrede divan tarafından yapılan ilk açıklamayla basının salondan çıkarılmasına karar verildi, ancak gelen tepkiler üzerine karar kısa süre sonra geri çekildi.

“BASINA KAPALI” KARARI TEPKİ ÇEKTİ

Divan Başkanlığı’nı yapan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, konuşmalar öncesi kongrenin basına kapatıldığını açıkladı. Yalım, “Karar divan tarafından alınmıştır. Basına yalnızca adayların konuşma metinleri iletilecektir.” ifadelerini kullandı.

Bu karar üzerine salonda bulunan gazeteciler dışarı çıkarıldı. Bazı basın mensupları, “Bizi neden çağırdınız o zaman?” diyerek duruma tepki gösterdi. Aynı şekilde bazı partililer de “Basın olmadan kongre olmaz!” diyerek kararı protesto etti.

TEPKİLER KARARI DEĞİŞTİRDİ

CHP üyeleri ve partililerin sert tepkileri üzerine divan heyeti yeniden toplandı. Bazı delegeler, uygulamanın devam etmesi halinde salonu terk edeceklerini açıkladı. Bu tepkilerin ardından divan kararını gözden geçirdi ve basın mensuplarının yeniden salona alınmasına karar verdi.

YALIM: “BASIN BİZİM SESİMİZDİR”

Yaşanan tartışmaların ardından Divan Başkanı Özkan Yalım, yaptığı yeni açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Basının her zaman yanındayız. Sizler olmazsanız biz sesimizi duyuramayız. CHP dahil tüm partilerde belirli bir süre basına görüntü ve ses alma izni verilir, ardından genellikle kısıtlama getirilir. Ancak adaylarımızla görüştüm, hepsi basının salonda olmasını istediklerini belirttiler. Bu doğrultuda divan heyetiyle de istişare ettik ve kararımızı değiştirdik.”

ŞEFFAFLIK TARTIŞMASI YENİDEN GÜNDEMDE

Kongrede yaşanan bu gelişmeler, parti içi demokrasi ve şeffaflık tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Katılımcılar, “CHP gibi demokratik değerlere vurgu yapan bir partide böyle bir kararın alınması yanlış olurdu” yorumunda bulundu.