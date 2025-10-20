YENİÇAĞ - Afyon / Efe Hasan Öğünç

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP’nin 39. Olağan Afyonkarahisar İl Kongresi’nde adeta isyan etti. Köksal, partide kendisine yönelik iftira ve kumpas iddialarına sert sözlerle yanıt verirken, mevcut il yönetimini sessizlikle suçladı.

“Sonuna kadar Cumhuriyet Halk Partiliyim, kumpas kuranlara inat bu partideyim” diyen Köksal’ın konuşması, salonda dakikalarca ayakta alkışlandı.

“74 YIL SONRA CHP’Yİ AFYON’DA İKTİDAR YAPTIM”

Sözlerine Afyonkarahisar’da elde ettiği tarihi seçim başarısını hatırlatarak başlayan Başkan Köksal, duygusal anlar yaşadı:

“74 yıl sonra alınamaz, yıkılamaz denilen yerde CHP’yi iktidar yaptım. Bu, sadece bir seçim zaferi değil, inancın, emeğin, kadın gücünün zaferidir. 9 yıl boyunca sizlerle beraber gece gündüz çalıştım. Soğuğa, sıcağa, tehdide aldırmadan, sadece halkım için, partim için mücadele ettim.”

“KUMPAS KURMAK İSTEYENLERE İNAT, BU PARTİDEYİM!”

Köksal, adını anmadan bazı parti yöneticilerini hedef aldı ve partide kendisine karşı yürütülen kumpas iddialarına açıkça tepki gösterdi:

"Bu şehirde, bu partide, beni bu yoldan döndürmek isteyenler oldu. Kumpas kurdular, iftira attılar, arkamdan türlü senaryolar çevirdiler. Ama ben buradayım. Çünkü ben Cumhuriyet Halk Partiliyim!

Bu partiyi bırakmak bir yana, daha da sıkı sarılıyorum. Çünkü ben inandığım davayı, mücadeleyi kimsenin kirli hesaplarına bırakmam!”

“İL BAŞKANI SESSİZ, MİLLETVEKİLİ YOK!”

Köksal’ın en sert eleştirilerinden biri ise mevcut il başkanlığına yöneldi. İddialara göre, belediye başkanı hakkında çıkan söylentiler ve yazılara karşı il başkanlığından hiçbir açıklama yapılmadı:

“Bana iftira atıldı, dört gün boyunca il başkanına ulaşamadım. ‘Başkanım açıklama yapın’ dedim, ses yok. Hangi örgüt, hangi başkan böyle bir durumda susar? Ben partimin belediye başkanıyım, ama yalnız bırakıldım! Açılışlar yaptık, festivaller düzenledik, CHP Belediyesi olarak sayısız proje hayata geçirdik. Ama il başkanlığı sayfasında bir paylaşım bile yapılmadı. Hatta il başkanımız, ‘Aman Burcu Hanım’la fotoğraf çektirmeyin’ demiş! Peki neden? Ben CHP’nin yüzü değil miyim?”

“BENİM SUÇUM NE?”

Köksal, zaman zaman sesi titreyerek, partide kendisine yönelik dışlanma çabalarına isyan etti:

“Benim suçum ne? 74 yıl sonra alınamaz denilen Afyon Belediyesi’ni kazanmak mı suç? 9 yıldır gece gündüz bu memleket için çalışmak mı suç? Benim tek suçum, doğruları söylemek ve dik durmaktır. Ben hırsız değilim, yolsuz değilim, namussuz değilim! Bana bunları diyemiyorlar ama iftira atıyorlar. Bu kadar iftira atılanı, bu kadar kumpas kurulanı görmedim.”

“GENEL BAŞKANIMIZ BANA SÖZ VERDİ”

Köksal, genel başkanla yaptığı bir görüşmede destek sözü aldığını belirtti:

“Genel Başkanımız bana, ‘Sen benim mücadele arkadaşımsın. Sana iftira atanı bu partide barındırmam’ dedi. İşte ben bu sözle daha da güçlendim. Çünkü bu mücadele kişisel değil, ideolojik bir mücadele. Bu partiye emek veren, sokakta bayrak taşıyan, gece gündüz çalışan her bir üyem adına buradayım!”

“BUNDAN SONRA SUSMAYACAĞIM”

Konuşmasının en güçlü bölümünde sesini yükselten Köksal, bundan sonra hiçbir haksızlığa sessiz kalmayacağını belirterek salona şu sözlerle seslendi:

"Ben sustukça ‘korktu’ dediler. Artık susmayacağım! Siz de susmayın! Haksızlığa, iftiraya, zulme karşı sesinizi yükseltin. Ben partimin emrindeyim, ama asla yanlışın önünde eğilmeyeceğim. Bu parti, Ankara’daki birilerinin değil, bu memleketin onurlu üyelerinindir. Afyon’un kaderini Afyon’un insanı belirleyecek. Üyelerimiz belirleyecek. Artık kimse yukarıdaki abisine güvenmesin!”

“PARTİMİZİ YALANCILARDAN VE KUMPASÇILARDAN TEMİZLEYECEĞİZ”

Köksal, konuşmasını partililere birlik ve mücadele çağrısı yaparak sonlandırdı:

"CHP, iftira atanların, kumpas kuranların partisi değildir! Önümüzdeki seçimlerde bu partiyi iktidara taşımak için yine hep birlikte çalışacağız.

Ama önce kendi içimizdeki kumpasçılardan, yalancılardan arınacağız. Bu partiye inananlarla birlikte yeniden umut olacağız!”

ÜÇ ADAYLI KONGRE, GERGİN ATMOSFER

CHP’nin 39. Olağan Afyonkarahisar İl Kongresi’nde üç aday yarıştı. Yoğun katılımla gerçekleşen kongre, Burcu Köksal ve Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu’nun çıkışlarıyla damgasını vurdu. Topçu da kürsüde söz alarak, “İl başkanımız Dinar’a geldiğinde bizi arama nezaketi bile göstermedi” diyerek teşkilat içi iletişimsizliğe dikkat çekti.

KONGREDEN GERİYE KALAN MESAJ

Köksal’ın sözleri, sadece bir belediye başkanının serzenişi değil, parti içinde yükselen bir değişim talebinin ifadesi olarak yorumlandı. Afyonkarahisar’daki kongre, CHP’de yerel düzeydeki iç gerilimin en açık şekilde ortaya çıktığı sahne oldu. Köksal’ın “Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim” vurgusu, hem meydan okuma hem de aidiyet manifestosu olarak yankılandı.