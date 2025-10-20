YENİÇAĞ - Afyon / Efe Hasan Öğünç

CHP Afyonkarahisar 39. Olağan İl Kongresi, beklenmedik gerginliklerle gündeme geldi. İl Başkan Adayı Hasan Karadeniz’in konuşması sırasında bir partilinin kürsüye doğru yürüyerek tepki göstermesi üzerine salonda kısa süreli arbede yaşandı.

KONGREDE TANSİYON YÜKSELDİ

Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi’nin 39. Olağan İl Kongresi, heyecanlı atmosferiyle birlikte zaman zaman gergin anlara da sahne oldu.

İl Başkanlığı için yarışan adaylardan Hasan Karadeniz’in kürsü konuşması sırasında bir partilinin aniden sahneye yönelip tepki göstermesi, salonda kısa süreli paniğe neden oldu.

Arbede anında diğer delegelerin araya girmesiyle olay büyümeden kontrol altına alındı. Kongre salonunda tansiyon kısa süreli olarak yükselse de, ortam yeniden sakinleştirildi.

“BU GÖRÜNTÜLER PARTİMİZE YAKIŞMADI”

Yaşanan olay sonrası bazı partililer tepkilerini dile getirdi.

Birçok üye, “Bu görüntüler Cumhuriyet Halk Partisi’ne yakışmadı. Kongre, demokrasinin şöleni olmalıydı” yorumunda bulundu.