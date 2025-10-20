YENİÇAĞ - Afyon / Efe Hasan Öğünç

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Afyonkarahisar 39. Olağan İl Kongresi büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Üç listenin yarıştığı kongrede, mavi listeyle seçime giren Hasan Karadeniz, 223 oy alarak kesin olmayan sonuçlara göre CHP Afyonkarahisar İl Başkanı seçildi.

Beyaz liste adayı Faruk Duha Erhan 118 oy, kırmızı liste adayı Ömer Akyıldız ise 20 oyda kaldı.

Kongrede yapılan seçimlerin ardından partililer, Karadeniz’i tebrik ederek birlik ve beraberlik mesajları verdi.

YENİ İL YÖNETİM KURULU BELİRLENDİ

İl Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri:

Ayla Albayrak, Adem Aydın, Abdulaziz Bekle, Gökçen Boyacı, İsmail Büyükçelen, Kadir Çelebi, Merve Çetin, Ahmet Salih Çiçek, Mevlüt Çolakoğlu, Başak Altın Doğan, Behçet Sabri Durak, Selami Fidan, Aydoğan Güleç, Ahmet Karakuzu, Denizhan Kaya, Betül Kayabaşı Mollaoğlu, Nurullah Önder, Özden Önerdilek, Levent Türkyılmaz, Elif Zengin, İbrahim Gezen, Hasan Aktaş, Aslıhan Arıöz, Ceren Ece Kapan, Mehmet Eray, Mithat Çetin, Ali Tokman, Saduman Balta, İlyas Çelebi, Mualla Telekoğlu, Abdulaziz Bekle, Sultan Gördes, Asım Yılmaz, Atilla Bozkurt, Yavuz Koçkan, Recep Eltaş, Uğur Düz.

İl Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri:

Aygül Acar, Tülay Akgöz, Ömer Bıçak, Ali İhsan Çeliktaş, Halil Hasırcıoğlu, Ömer İnci, Mehmet Utku Minver, Adil Sanduvaç, Sabri Sıtkı, Zeki Çolakoğlu, Ahmet Tüylep, Dudu Akseki, Mustafa Celal Akdoğan, Ahmet Cıbıl.

Kurultay Delegeleri:

Murat Albayrak, Murat Cingöz, Ömer Çengel, Ahmet Demir, Raşit Güneş, Hasan Karadeniz, Burcu Köksal, Ömer Mumcu, Sefa Evrenkaya, Veysel Topçu, Muhammed Türkmenoğlu, Berrin Uğurlu.

“BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ” MESAJI

Yeni İl Başkanı Hasan Karadeniz, teşekkür konuşmasında partililere birlik çağrısı yaptı:

“Bu kongre bir son değil, yeni bir başlangıçtır. Afyonkarahisar’da halkın umudunu yeniden büyüteceğiz. Hep birlikte çalışarak CHP’yi iktidara taşıyacağız.”