CHP’nin acı günü

CHP Akçakoca Yönetim Kurulu Üyesi Selda Kaçmaz hayatını kaybetti.

Dün öğle namazının ardından Akçakoca’da düzenlenen cenaze törenine ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP ve İYİ Parti Düzce il ve ilçe yönetimi ile sevenleri katıldı.

Mansur Yavaş, törende Kaçmaz ailesinin yakınlarına başsağlığı diledi.

Akçakoca Merkez Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Selda Kaçmaz Koçullu Köyü mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Düzce CHP ve İYİ Parti yönetimi de katıldı.