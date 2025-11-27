TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Üyelerinden Oluşan Karma Komisyon, AKP Adana Milletvekili Sunay Karamık başkanlığında toplandı.

Karamık, komisyonun kamu denetçisi Saadettin Kalkan'ın 4 yıllık görev süresini dolduracağını belirterek, denetçi olmak isteyenlerin TBMM Başkanlığına yazılı olarak 21 Kasım 2025 Cuma günü saat 17.00'ye kadar başvuruda bulunduğunu, kamu denetçisi olmak üzere 166 aday adayının başvuru evrakları TBMM Başkanlığı tarafından 24 Kasım 2025 tarihinde Karma Komisyonumuza gönderildiğini açıkladı.

Karamık’ın açıklamasının hemen ardından CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu söz aldı. Tanrıkulu, Kamu Denetçiliği Kurumu'nda muhalefetin temsilinin sağlanmadığını ifade ederek, eğer yine bu temsil oluşturmayacaksa komisyonda partilerinin temsil edilmeyeceğini belirtti.

'PARTİSİ TARAFINDAN İMRALI'YA YOLLANMAMIŞTIR'

AKP Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Sezgin Tanrıkulu’nun sözlerine yanıt verdi. Sarıçam, Tanrıkulu’nun Terörsüz Türkiye sürecine destek vermek istediğini, ancak partisi CHP tarafından İmralı’ya yollanmadığını iddia etti.

Sarıçam, 'Bakın, bu konudaki sözü ilk alıp başlatan Sayın Tanrıkulu. Kendisi, 'Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda Türkiye'nin en önemli konusuna destek verecekken ve kendisi yıllardır bireysel açıklamalarında, İmralı'nın dikkate alınmasını söylerken partisi tarafından İmralı'ya yollanmamıştır' sözlerini sarf etti.

‘BU MİLLETVEKİLİ ADABINA YAKIŞMAZ’

CHP'li Tanrıkulu ise Sarıçam’a yanıt olarak, İmralı meselesinin ‘TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Üyelerinden Oluşan Karma Komisyon’da konuşulmasının doğru olmadığını belirterek, ‘Ayıp bir şey. Bu milletvekili adabına yakışmaz. Nasıl düzey bu kadar düşer anlayamıyorum, hakikaten anlayamıyorum’ dedi.

Tanrıkulu açıklamalarının tamamında şunları söyledi,

'Gerçekten de bizim çok önem verdiğimiz bir süreçle ilgili Komisyonun tartışmasını buraya taşımak asgari nezakete aykırıdır. Siyaseti başka bir yere bırakın. Ayıp bir şey. Bu milletvekili adabına yakışmaz. Nasıl düzey bu kadar düşer anlayamıyorum, hakikaten anlayamıyorum. O başka bir şey kardeşim. Bugünün konusu mu benim şahsen hangi tutumu aldığım? Kendi içimizde ne yaşadığımızı biliyor musunuz, o tartışmayı buraya mı taşıyalım? Ayıp bir şey gerçekten' ifadelerini kullandı.

ALT KOMİSYON KURULDU

Konunun kapanmasının ardından AKP Adana Milletvekili Sunay Karamık, seçim gündemine geçtiklerini açıkladı. Bunun üzerine CHP milletvekilleri komisyon toplantısını terk etti. Oylama sonucunda kamu denetçisi seçimleri için alt komisyon kuruldu.

NE OLMUŞTU?

'Terörsüz Türkiye' hedefiyle Meclis'de kurulan Milli Dayanış, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 21 Kasım 2025 tarihinde yaptıkları toplantıda İmralı ziyareti ile ilgili oylama yapmış ve çıkan oylama sonucunda İmralı'ya bir heyet gönderme kararı almışlardı.

CHP ise İmralı'ya heyet göndermeyeceğini açıklamıştı. Yapılan kapalı oylamada çıkan sonuç sonrası AKP’den Hüseyin Yayman, MHP’den Feti Yıldız, ve DEM Parti’den Gülistan Kılıç Koçyiğit’in İmralı’da vatan hainliğinden hüküm giymiş Öcalan’ı ziyaret etmesi kararlaştırılmıştı.

24 Kasım 2025 tarihinde ise TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyon heyetinin İmralı’ya gidip döndüğü açıklamıştı. İmralı'da yapılan görüşmeye dair ise hiçbir bilgi verilmemişti.

CHP NEDEN KATILMADI?

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP’nin İmralı’ya temsilci göndermemesinin nedenini şu sözlerle açıklamıştı, ‘İmralı'ya gidişin konuşulacağı bir toplantının milletimizden gizlenerek yapılmasının doğru olmadığını ifade etmek isterim. Burada herkesin her siyasi partinin pozisyonunu açık şekilde ortaya koyması önemlidir. CHP olarak Komisyon heyetine üye vermeyi doğru bulmuyoruz.’