YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir sahaya çıkmaya, çarşı-pazarın nabzını tutmaya devam ediyor.

Parti yöneticileriyle birlikte Aksaray merkezde gün boyu esnaf ziyareti yapan Özdemir; siftahsız kapanan işletmelerin, boşalan dükkânların, kirayı karşılayamadığı için taşınmak zorunda kalan küçük esnafın ve alım gücü dibe vurduğu için ticaretin durma noktasına geldiği sokakların fotoğrafını çekti.

Özdemir yaptığı değerlendirmede çok sert konuştu:

“Esnafımızın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Yaşanan ekonomik sıkıntıları, siftahsız kapanan dükkânları, artan kiraları, düşen alım gücünü ve derinleşen krizin etkilerini dinledik. Sahadayız ve esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz.”

“ESNAF KREDİYLE AYAKTA DURUYOR!”

Vatandaşın harcanabilir geliri neredeyse sıfırlanmış halde…

Birçok esnaf, günlük masrafları çevirebilmek için artık POS cihazını değil; kredi borcu takvimini takip ediyor. İş yerlerinin elektrik, su, doğalgaz, işçilik ve kira giderleri ise her ay biraz daha katlanıyor.

Kimi işletmelerden “6 aydır kira ödeyemiyorum”, kiminden “Bugün hiç satış yapamadım” sesleri geliyor.

“KUR ŞOKU, FİYAT DİRENÇ NOKTASINI PARÇALADI”

Enflasyon, kur artışı ve kontrolsüz maliyet yükselişleri sebebiyle esnaf, rafına fiyat koymakta bile zorlanıyor. Çünkü sabah başka, akşam başka fiyat oluşuyor.

Aksaraylı işletmeler için artık en temel soru şu:

“Bir sonraki aya çıkabilecek miyiz?”

CHP: “ESNAF BİZİM İÇİN SEÇİM MALZEMESİ DEĞİL, GEÇİM MESELESİ”

Özdemir, esnafı sadece seçim döneminde değil, sürekli dinlediklerini vurguladı. Sahada toplanan verilerin, notların, taleplerin genel merkeze dosya halinde iletildiğini söyledi.

Aksaray CHP örgütü; esnafın sesini Büyük Ankara gündemine taşımak için rapor hazırlıklarında olduklarını duyurdu.

“BU BUHRAN NORMAL DEĞİL!”

Özdemir’e göre yaşanan tablo pandemi dönemi kadar ağır, hatta bazı başlıklarda daha da derin.

Esnafın sermayesi eridi

Vatandaşın alım gücü kırıldı

Orta sınıf hızla yok oluyor

Küçük işletmeler kapı kapatıyor

Özdemir, “Bu buhran normal değil! Bir süredir kronikleşen krizde artık kopuş evresine girildi” dedi.

Aksaray’ın sokaklarında çalan alarm zili aslında tüm Türkiye’nin sesi:

Esnaf bitiyor.

Alım gücü yok oluyor.

CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir ise bu tablonun altını kalın çizgilerle çiziyor:

“Biz sahadayız ve esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz.”