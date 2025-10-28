Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yaptığı geniş kapsamlı açıklamada hem Cumhuriyet’in anlam ve önemine vurgu yaptı hem de ülkenin içinde bulunduğu siyasi tabloya sert eleştirilerde bulundu.

Açıklamasına “Değerli Cumhuriyet sevdalıları, kıymetli yol arkadaşlarım, aziz hemşerilerim” diyerek başlayan Özdemir, 29 Ekim’in sadece bir tarih değil, bir milletin kaderinin değiştiği gün olduğunu vurguladı:

“Bugün, bir milletin yeniden dirilişini, bağımsızlık ateşinin küllerinden doğuşunu kutluyoruz.

102 yıl önce bir avuç inanmış insan, yoksulluğun, işgalin, umutsuzluğun içinden bir ulus yarattı. O ulusun adı Türkiye Cumhuriyeti, o devrimin adı ise Cumhuriyet Halk Partisi’nin eseridir.”

“CUMHURİYET, SARAYLARIN DEĞİL, HALKIN ZAFERİDİR”

CHP İl Başkanı Bilal Özdemir, Cumhuriyet’in halkın mücadelesiyle kurulduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyet, kadınların, köylülerin, emekçilerin, gençlerin mücadelesidir.

Cumhuriyet, bir milletin ‘Ben varım!’ deyişidir. Bugün bizlere düşen görev yalnızca bu mirası kutlamak değil, onu yeniden halkın ellerine vermektir.”

Özdemir, Cumhuriyet’in değerlerinin günümüzde ciddi şekilde aşındırıldığını savunarak, adaletin yara aldığını, liyakat yerine sadakatin geçtiğini, gençlerin umudunu yitirdiğini söyledi.

“19 MART’TAN BU YANA BİR CUNTA TARAFINDAN YÖNETİLİYORUZ”

CHP’li Özdemir, son dönemde yaşanan siyasi gelişmelere de dikkat çekerek ülkenin demokratik düzenine ciddi müdahalelerde bulunulduğunu ileri sürdü:

“19 Mart’tan bu yana bir cunta tarafından yönetiliyoruz.

Son iki gün içinde muhalif bir televizyon kanalına kayyım atandı, genel yayın yönetmeni tutuklandı, halkın seçtiği belediyeye el konuldu. 15,5 milyon insanın Cumhurbaşkanı adayı casusluk iddiasıyla tutuklandı.”

Özdemir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına yönelik iddialara da sert sözlerle tepki gösterdi:

“Bu milletin en gizli bilgilerinin bulunduğu kozmik odayı FETÖ’ye dolayısıyla Amerika’ya açanlar casus değil; İstanbullulara hizmet etmek için mobil uygulama geliştirenler mi casus?

86 milyon vatandaşın kişisel verilerini çaldıranlar suçlu değil, ama halk için çalışanlar suçlu öyle mi?

Artık bu yalanlara kimse inanmıyor.”

“KORKTULAR, ÇÜNKÜ ADALETİN YENİDEN TECELLİ EDECEĞİNİ BİLİYORLAR”

CHP İl Başkanı, İmamoğlu’na yönelik iddiaların siyasi olduğunu belirterek şöyle devam etti:

“Ekrem İmamoğlu hakkındaki yolsuzluk soruşturmasında hiçbir delil bulamadılar.

Dava açıldığında mahkemenin onu ve tutuklu belediye başkanlarını serbest bırakacağını biliyorlar.

Korktukları için böyle aşağılık bir iddiayla tutsak ettiler.

Ama biz biliyoruz ki bu karanlık uzun sürmez. Cumhuriyetin mayasında direniş, halkın genlerinde umut vardır.”

“BU CUMHURİYETİ YENİDEN HALKLA BULUŞTURACAĞIZ”

CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir, Cumhuriyet Halk Partisi’nin kuruluş felsefesine sahip çıkacaklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Biz, bu ülkenin kurucu partisinin evlatlarıyız.

Bu Cumhuriyeti yeniden halkla buluşturacağız.

Yeniden adaleti, eşitliği, kardeşliği bu topraklara getireceğiz.”

“Atatürk’ün vasiyetine sahip çıkacağız”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak olan sizlersiniz” sözünü hatırlatan Özdemir, şunları söyledi:

“Biz o vasiyetin bekçileriyiz.

Ne bir adım geri, ne bir an tereddüt!

Bu Cumhuriyet bizim en büyük onurumuz, en büyük sorumluluğumuzdur.”

Açıklamasını “Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın halkın iktidarı, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti” sözleriyle bitiren CHP İl Başkanı Bilal Özdemir, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” diyerek birlik ve dayanışma çağrısında bulundu.