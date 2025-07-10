CHP Aksaray İl Başkanı’ndan eski vekile suç duyurusu: “Cumhuriyet’e kanlı darbe diyen hesaplaşacak!”

AKSARAY / METİN KURT

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir, eski AK Parti Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Şikâyet dilekçesinde, Çamlı’nın 5 ve 6 Temmuz 2025 tarihlerinde X (eski adıyla Twitter) platformunda yaptığı paylaşımlarda Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu “kanlı darbe” olarak nitelendirdiği, Cumhuriyet devrimlerini hedef aldığı ve Atatürk’ün hatırasına açıkça hakaret ettiği ifade edildi.

Özdemir, suç duyurusunda Çamlı’nın paylaşımlarının;

TCK 301 kapsamında Türk milletini ve devlet kurumlarını aşağılama,

TCK 216 kapsamında halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik,

5816 sayılı kanun kapsamında ise Atatürk’ün hatırasına hakaret suçlarını oluşturduğunu belirtti.

Dilekçede, “Kanlı 1923 darbesiyle hesaplaşmadan, beyaz bir sayfa açılamaz” ifadelerinin anayasal düzene açık bir tehdit olduğu vurgulandı. Bu söylemlerin ifade özgürlüğüyle bağdaşmadığı, aksine toplumda tehlikeli bir ayrışma yarattığına dikkat çekildi.

Özdemir, “Cumhuriyetin kurucu değerlerine karşı sistemli bir saldırı karşısında yargının sessiz kalmaması gerektiğini” ifade ederek, kamu davası açılması talebinde bulundu.

Şikâyet dilekçesiyle birlikte, söz konusu paylaşımların ekran görüntüleri ve kimlik fotokopisi de savcılığa sunuldu. CHP cephesi, sürecin titizlikle takip edileceğini belirtti.