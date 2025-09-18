CHP Aksaray Merkez İlçe Başkanlığı’ndan Hanımeli Pazarı’na anlamlı ziyaret

YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aksaray Merkez İlçe Başkanlığı, kadın emeğine destek olmak amacıyla kentteki Hanımeli Pazarı’nı ziyaret etti. Merkez İlçe Başkanı Sibel Altınpınar, CHP Aksaray Kadın Kolları İl Başkanı Elif Gökkuş ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı ziyarette kadın emekçilerin sorunları dinlendi, çözüm önerileri paylaşıldı.

Altınpınar, burada yaptığı açıklamada CHP’nin yalnızca seçim dönemlerinde değil, her zaman halkın yanında olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Biz sadece seçimden seçime değil, geçim zamanı da hemşehrilerimizin halini hatırını soruyor, onları dinliyor ve anlıyoruz. Kadın kadının yurdudur. Birlikteysek güçlüyüz. Emek, toprağı nasıl yeşertirse; kadın da hayatı öyle güzelleştirir.”

“KADINLARIN YANINDAYIZ”

Ziyarette, kadınların ekonomik hayattaki rolü ve toplumsal dayanışmanın önemi öne çıktı. Kadın Kolları İl Başkanı Elif Gökkuş, kadınların emeğiyle var ettiği Hanımeli Pazarı’nın yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal bir dayanışma mekânı olduğuna dikkat çekerek şunları ifade etti:

“Bu ülkenin her köşesinde hakkıyla var olan, direnen, üreten, değiştiren kadınlar var. Ve biz buradayız, onların yanındayız. Emekçi kadınlarımızla umut dolu, eşit ve özgür bir yarını hep birlikte var edeceğiz.”

KADIN EMEĞİNE DESTEK MESAJI

CHP heyeti, Hanımeli Pazarı’ndaki kadın esnaflarla tek tek sohbet ederek onların taleplerini dinledi. Kadınların yaşadığı ekonomik zorlukların yanı sıra üretim ve pazarlama konusundaki beklentileri de gündeme taşındı.

CHP Aksaray Merkez İlçe Başkanı Sibel Altınpınar, kadın emeğini desteklemeye yönelik politikaların ve yerel yönetimlerin kadın üreticilere daha fazla alan açmasının önemini vurguladı.

TOPLUMSAL DAYANIŞMA VURGUSU

Ziyaret, kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel hayatta daha güçlü bir şekilde var olabilmesi için birlikte hareket etmenin önemini ortaya koydu. CHP heyeti, kadınların üretim gücüne dikkat çekerken, geleceğe dair umut mesajları verdi.