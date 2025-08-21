CHP Aksaray’da değişim rüzgarı: Nurten Altınkaya Elyiğit merkez ilçe başkanlığına adaylığını açıkladı

METİN KURT - AKSARAY / YENİÇAĞ

Yaklaşık 25 yıldır CHP’nin farklı kademelerinde görev yapan Elyiğit, “Bu bir koltuk mücadelesi değil, bu bir dava mücadelesidir. Bizim davamız demokrasi, özgürlük, eşitlik ve adalet davasıdır” sözleriyle kararlılığını ortaya koydu.

25 YILLIK PARTİ EMEKÇİSİ: KADIN KOLLARI’NDAN İL BAŞKAN YARDIMCILIĞINA

Elyiğit, partide uzun yıllara dayanan mücadelesiyle tanınıyor. Kadın Kolları Başkanlığı, İl Yönetim Kurulu Üyeliği, Disiplin Kurulu Üyeliği gibi görevlerde bulunarak partinin farklı alanlarında sorumluluk üstlendiğini belirten Elyiğit, halen İl Yönetim Kurulu’nda Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.

Tecrübeleri sayesinde hem örgütü hem de halkı yakından tanıma fırsatı bulduğunu vurgulayan Elyiğit, “Saha çalışmalarından seçim koordinasyonuna, hukuki mücadelelerden kadınların ve gençlerin siyasete katılımına kadar her alanda görev almaya gayret ettim” dedi.

“TÜRKİYE ÇOK AĞIR BİR TABLOYLA KARŞI KARŞIYA”

Konuşmasında ülkenin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik ve siyasi sorunlara da dikkat çeken Elyiğit, vatandaşın gündelik yaşamını zorlaştıran sıkıntıları sıraladı. İşsizlik, yoksulluk ve hayat pahalılığının her geçen gün daha da arttığını belirterek, “Gençlerimiz iş bulamıyor, kadınlarımız sosyal hayatta ve siyasette hak ettiği yeri alamıyor, çiftçimiz alın terinin karşılığını bulamıyor, emeklimiz insanca yaşayamıyor” ifadelerini kullandı.

Elyiğit, özellikle hukuk devleti ve demokrasi konusundaki gerilemeye de dikkat çekti. Yargı bağımsızlığının zedelendiğini, ifade özgürlüğünün daraltıldığını söyleyerek, “Demokrasimizin temeli olan seçme ve seçilme hakkı baskı altına alınmıştır” dedi.

“İMAMOĞLU’NA YAPILAN HUKUKSUZLUK MİLLETİMİZİN İRADESİNE SALDIRIDIR”

CHP’li Elyiğit, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis kararına da sert tepki gösterdi. Elyiğit, “Bu karar sadece Sayın İmamoğlu’na değil, milletimizin iradesine yapılmış büyük bir saldırıdır. Ancak biz Cumhuriyet Halk Partililer bu hukuksuzluğun karşısında susmadık, susmayacağız” diyerek demokrasi mücadelesinde geri adım atmayacaklarını vurguladı.

“AMACIM DAHA KATILIMCI, DAHA DİNAMİK BİR ÖRGÜT YAPISI”

Merkez İlçe Başkanlığı adaylığını açıklarken hedeflerini de paylaşan Elyiğit, gençlerin ve kadınların siyasette daha etkin olacağı, herkesin kendini ifade edebildiği bir örgüt yapısı kurmayı amaçladığını söyledi.

Elyiğit; “Amacım örgütümüzü daha güçlü, daha katılımcı, daha dinamik bir hale getirmek. Birliğimiz ve dayanışmamız ile Cumhuriyet Halk Partisi’ni Aksaray’da hak ettiği noktaya taşıyacağız. Halkımızın güvenini kazanacak, sorunlarına çözüm üretecek ve umutlarını büyütecek bir örgüt yapısını hep birlikte inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“BU BİR DAVA MÜCADELESİDİR”

Adaylık açıklamasının en dikkat çeken vurgusu ise Elyiğit’in partililere yaptığı birlik ve mücadele çağrısı oldu. “Bu bir koltuk mücadelesi değil, bu bir dava mücadelesidir” diyen Elyiğit, CHP’nin temel değerlerine sahip çıkarak Aksaray’da örgütü daha güçlü bir noktaya taşımak için çalışacağını dile getirdi.

KADIN VE GENÇLERE GÜÇLÜ MESAJ

Elyiğit’in açıklamaları özellikle kadınlar ve gençler için umut verici mesajlar içerdi. “Kadınlarımız siyasette hak ettiği yeri almalı, gençlerimiz söz ve karar sahibi olmalıdır” sözleriyle örgütte katılımı artırmayı hedeflediğini belirtti.