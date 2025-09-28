CHP Aksaray’da denge değişiyor: Yasemin Turan Özdemir il yönetiminden istifa etti

YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aksaray teşkilatında dikkat çekici bir gelişme yaşandı. CHP Aksaray İl Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Turan Özdemir, Merkez İlçe Başkanlığı için adaylığını açıklayarak mevcut görevinden istifa etti. Bu adım, yaklaşan Merkez İlçe Başkanlığı seçimleri öncesinde partideki dengeleri yeniden şekillendirecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
“ADAYLIK İÇİN GÖREVİMDEN AYRILIYORUM”
Adaylığını duyuran Yasemin Turan Özdemir, yaptığı açıklamada parti içindeki birlik ve mücadele ruhuna vurgu yaptı:
“Merkez İlçe Başkanlığı adaylığım nedeniyle İl Yönetim Kurulu üyeliği görevimden istifa etmiş bulunuyorum. Bu zamana kadar edindiğim tüm tecrübelerimle, partimiz ve Aksaray’ımız için çalışmaya devam edeceğim. Birlikte görev yaptığım yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de aynı inanç ve kararlılıkla mücadele edeceğim.”