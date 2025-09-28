CHP Aksaray’da denge değişiyor: Yasemin Turan Özdemir il yönetiminden istifa etti

YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aksaray teşkilatında dikkat çekici bir gelişme yaşandı. CHP Aksaray İl Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Turan Özdemir, Merkez İlçe Başkanlığı için adaylığını açıklayarak mevcut görevinden istifa etti. Bu adım, yaklaşan Merkez İlçe Başkanlığı seçimleri öncesinde partideki dengeleri yeniden şekillendirecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

“ADAYLIK İÇİN GÖREVİMDEN AYRILIYORUM”

Adaylığını duyuran Yasemin Turan Özdemir, yaptığı açıklamada parti içindeki birlik ve mücadele ruhuna vurgu yaptı: