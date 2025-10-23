YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aksaray İl Başkanlığı’nda yeni dönem resmen başladı. İl Başkanı Bilal Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, düzenlenen törenle mazbatalarını alarak görevlerine resmen başladı.

Mazbata töreni, yoğun bir katılımla Aksaray Merkez İlçe Seçim Kurulu’nda gerçekleştirildi. Törene; CHP Merkez İlçe Başkanı Yasemin Turan Özdemir, önceki dönem il başkanları, ilçe başkanları, belde başkanları, il başkan yardımcıları, il ve ilçe yöneticileri, kadın ve gençlik kolları temsilcileri ile çok sayıda partili katıldı.

Tören sonrasında kısa bir açıklama yapan CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir, partililere teşekkür ederek birlik ve dayanışma mesajı verdi. Özdemir, “Cumhuriyet Halk Partisi Aksaray örgütü olarak, Cumhuriyetimizin değerlerini ve halkın iradesini her koşulda savunmaya devam edeceğiz. Amacımız; halkın sesine kulak veren, Aksaray’ın sorunlarına çözüm üreten bir anlayışla çalışmak. Bu görevi büyük bir onur ve sorumlulukla üstleniyoruz,” dedi.

Parti binasında devam eden kutlama programında, il yönetimi partililerle bir araya gelerek yeni dönem hedeflerini değerlendirdi. Kadın ve gençlik kollarının da etkin rol alacağı yeni süreçte, örgütlenme çalışmalarının hız kazanacağı vurgulandı.

CHP Aksaray İl Başkanlığı, yeni dönemde hem yerel hem genel siyasette daha aktif, dinamik ve halkla iç içe bir yönetim anlayışı sergileyeceklerini belirtti.

Parti teşkilatı adına yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“İl Başkanımız Sayın Bilal Özdemir ve yönetim kurulumuz bugün mazbatalarını alarak görevlerine başlamışlardır. Kendilerine yeni görevlerinde başarılar diliyor, Aksaray’da partimizin bayrağını daha yukarılara taşıyacaklarına inanıyoruz.”

CHP Aksaray teşkilatında mazbata töreniyle birlikte başlayan yeni dönem, parti üyeleri arasında heyecan ve umut dolu bir atmosfer oluşturdu.