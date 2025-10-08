YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aksaray Merkez İlçe Başkanlığı’na seçilen Yasemin Turan Özdemir, mazbatasını alarak görevine resmen başladı.

Aksaray Adliyesi’nde düzenlenen mazbata töreninde Özdemir’e; CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir, önceki dönem il başkanları, ilçe başkanları, belde başkanları, il ve ilçe başkan yardımcıları, kadın kolları, gençlik kolları temsilcileri ve çok sayıda partili eşlik etti.

Yeni yönetim kurulunda yer alan isimler; Eda Akpınar, Ramazan Gönen, Gizem Öztürk Atlı, İbrahim Canbulut, Zeynep Uyar, Umut Öztürk, Sibel Muştu, Nedim Akbulut, Zuhal Çelikkol ve Menderes Bilgiç oldu.

Mazbata töreninin ardından CHP Aksaray İl Başkanlığı binasında düzenlenen devir teslim töreni ile Sibel Muştu başkanlığındaki önceki dönem yönetiminden görevi devralan Yasemin Turan Özdemir, “Birlikte mücadele, birlikte iktidar” vurgusuyla partililere hitap etti.

Törende konuşan CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir, yeni yönetimi tebrik ederek, “Cumhuriyet Halk Partisi, Aksaray’da halkın sesi olmayı sürdürecek. Kadınların siyasetteki aktif rolü partimizin gücünü artırıyor. Yasemin Başkan ve ekibine başarılar diliyorum,” ifadelerini kullandı.

Göreve başlamanın heyecanını yaşayan Yasemin Turan Özdemir, açıklamasında şunları söyledi:

“Bugün mazbatamızı alarak Cumhuriyet Halk Partisi’nin Aksaray’daki mücadelesinde yeni bir sayfa açıyoruz. Önceki dönem ilçe başkanımız Sibel Başkan’a ve değerli yönetimine emekleri için sonsuz teşekkür ediyorum. Bizler kadınlarımızla, gençlerimizle, tüm örgütümüzle birlikte omuz omuza çalışarak halkın iktidarını Cumhuriyet Halk Partimizle birlikte kuracağız. Mücadelemiz kararlılıkla sürecek.”

Tören, partililerin yoğun ilgisi ve coşkulu alkışlarıyla sona erdi. CHP Aksaray örgütü, yeni yönetimle birlikte yerel ve genel seçim hazırlıklarına daha güçlü bir şekilde devam edecek.