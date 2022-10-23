CHP'den Amasra'da yaşanan maden kazasıyla ilgili rapor. Facia göz göre göre gelmiş

CHP'den maden faciası hakkında rapor: Ahmet Akın detayları paylaştıCHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Amasra'da meydana gelen maden faciasına ilişkin, "Bizim tespitimiz ve uzmanların da görüşü havalandırma sisteminin yanlış planlanması faciada ölümleri arttırmıştır" dedi.

Akın, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Amasra'da 41 maden işçisinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili hazırladıkları raporun detaylarını paylaştı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında meydana gelen patlamanın ihmaller nedeniyle yaşanan bir "cinayet" olduğunu kaydeden Akın, Soma'da 8 yıl önce 301 madencinin hayatını kaybettiği patlamadan sonra tüm uyarılara rağmen önlem alınmadığını ifade etti.

Akın, Sayıştay raporunun Amasra işletmesiyle ilgili bulgularının görmezden gelindiğini vurguladı.

"HAVALANDIRMA SİSTEMİ YANLIŞ PLANLANMIŞ"

Patlamanın nedenine ilişkin ortaya atılan iddialara raporlarında yer verildiğini ifade eden Akın, havalandırma sistemiyle ilgili zafiyet bulunduğunu, bunun Sayıştay raporunda da yer aldığını belirtti.

Akın, "Bizim tespitimiz ve uzmanların da görüşü havalandırma sisteminin yanlış planlanması, faciada ölümleri arttırmıştır. Patlamanın ardından oluşan zehirli gazlara yanlış havalandırma sistemi nedeniyle patlamadan etkilenmeyen madencilerimiz de maruz kalmıştır ve ne yazık ki bu durum ölümleri de arttırmıştır" diye konuştu.

“HALA BİR SORUMLU BULUNAMADI”

Patlamanın üzerinden dokuz gün geçtiğini hala bir sorumlunun bulunamadığını ifade eden Akın, iktidarın sorumluları bulmayı değil, patlamanın unutulmasını istediğini belirtti.

Maden kazalarının engellenmesi için atılması gereken adımların ve önerilerin raporlarında yer aldığını kaydeden Akın, "Acilen bir risk haritası çıkarılmalı ve buna göre de eylem planları hazırlanmalıdır. Türkiye Taşkömürü Kurumu bütün siyasi baskılardan arındırılarak kamu ekseninde madencilik faaliyeti yapmalıdır. Türkiye genelindeki tüm madenlerin ILO standartlarına göre denetlenmesi ve bu konuda yasal mevzuatın geçirilmesi ve uygulanması gereklidir" diye konuştu.