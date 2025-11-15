Erkol, Anıtkabir Özel Defteri’ne, "Bu cumhuriyetin taşını, tuğlasını, ekmeğini, aşını, hakkını, hukukunu, laikliğini, özgürlüğünü, barışını bir avuç çıkar uğruna feda ettirmeyeceğiz" sözlerini yazdı.

CHP Ankara İl Başkanlığı, İl Başkanı Ümit Erkol’un öncülüğünde CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, Parti Meclisi üyeleri ve partililerle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti.

Aslanlı Yol'dan yürüyerek tören alanına gelen partililer, Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakarak, saygı duruşunda bulundu.

Törenin ardından Erkol, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Erkol, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, senin ilke ve devrimlerinle büyümüş, Cumhuriyet'in ışığında yürümeye ant içmiş kadrolar olarak, kurduğun Cumhuriyet'in kalbi olan başkentimizin il örgütü olarak huzurunuzdayız. Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim biçimi değil, bir kurtuluş iradesi ve yurttaşlık onurudur. Adaletin terazisinin şaştığı yerde hakkı, yoksullaştırılan her hanede emeği, karanlığa çekilmek istenen her gençte umudu savunmak bizim için siyaset değil, vazifedir.

Ankara il örgütü olarak söz veriyoruz: Bu Cumhuriyet'in taşını, tuğlasını, ekmeğini, aşını, hakkını, hukukunu, laikliğini, özgürlüğünü, barışını bir avuç çıkar uğruna feda ettirmeyeceğiz. Benim iki büyük eserim var dediğiniz eserlerinize yönelik saldırılara karşı Cumhuriyeti ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni gözümüz gibi koruyacağız. İstikbali yeniden kuracak, insanca, cesarete ve örgütlü güce sahibiz. Emanetin namusumuzdur. Rahat uyu Atam."