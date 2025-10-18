CHP 39'uncu Olağan Ankara İl Kongresi'nde tek aday olarak seçime giren Ümit Erkol, oy kullanan 461 delegenin 418'inin oyunu alarak tekrar il başkanı seçildi. Kongrenin toplam delege sayısı ise doğal delegelerle birlikte 650'ydi.

CHP 39'uncu Olağan Ankara İl Kongresi'nde mevcut İl Başkanı Ümit Erkol, kongrede tek aday olarak seçime girdi.

Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde başlayan kogreye TBMM Başkan Vekili Tekin Bingöl, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, genel başkan yardımcıları Ensar Aytekin, Gamze Taşçıer, Aylin Nazlıaka, Gülşah Deniz Atalar ve Yalçın Karatepe, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve çok sayıda partili katıldı. Kongrenin Divan Başkanlığına Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin seçildi. Kongrede seçimin blok liste ile yapılmasına ilişkin önerge oy birliğiyle kabul edildi.

"BÜYÜK VE ZORLU YÜRÜYÜŞE HAZIRIZ"

CHP İl Başkanı Ümit Erkol yaptığı açıklamada, "Yeni dönemde, birlikte yol yürüyeceğimiz arkadaşlarımıza ve bana bir kez daha biraz sonra kullanacağınız oylarla güvenoyu verip bizi yeniden göreve getirirseniz, sizlerle birlikte bu büyük ve zorlu yürüyüşe hazırız" dedi.

TEKRAR İL BAŞKANI SEÇİLDİ

