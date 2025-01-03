CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir: Avrupa’da en az ev sahipliği oranına sahip ülke maalesef ki Türkiye

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, "Ülkemizde son 10 yıl içinde ev sahibi olanların oranı yüzde 61,1'den yüzde 56,1 seviyesine geriledi. Kirada oturanların oranı yüzde 28’e yükseldi. Avrupa’da gelişmekte olan ülkeler arasında en az ev sahipliği oranına sahip ülke maalesef ki Türkiye. Ülkemiz haftalık çalışma süresinde zirvedeyken konu emeğinin karşılığını almak olunca dipte" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri 2024 raporunu değerlendirdi. Açıklanan verilere göre ev sahipliği oranlarında ciddi azalma kaydedildiği görülmesini eleştiren Demir, "'Artık TÜİK bile AKP dönemi yoksulluğunu gizleyemiyor'" dedi. Demir'in yazılı açıklaması şöyle:

''Ülkemizde son 10 yıl içinde ev sahibi olanların oranı yüzde 61,1'den yüzde 56,1 seviyesine geriledi. Kirada oturanların oranı yüzde 28’e yükseldi. Avrupa’da gelişmekte olan ülkeler arasında en az ev sahipliği oranına sahip ülke maalesef ki Türkiye. Avrupa’nın en uzun çalışma saatlerine sahip ülke konumundayız ancak vatandaş yıllar süren uzun mesailerin karşılığında bir ev bile alamıyor. Ülkemiz haftalık çalışma süresinde zirvedeyken konu emeğinin karşılığını almak olunca dipte.

"İKTİDAR ORTAKLARI İSE SADECE CEBİNİ DOLDURMANIN DERDİNDE"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sarayda yaşarken halk çürümüş ve hasarlı evlerde yaşamaya mahkum ediliyor. TÜİK verilerine göre nüfusun yüzde 31,3'ü sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçeveleri vb. problemler yaşarken yüzde 30,2'si konutunda izolasyondan dolayı ısınma sorunu yaşıyor. Cumhuriyet’in 101. yaşında böyle bir Türkiye mi olmaydı? Tepedekiler zevk ve sefa içinde yaşarken halk yoksulluğun pençesinde. 2024 yılı sonuçlarına göre sürekli yoksulluk oranı bir önceki yıla göre 0,7 puan artarak yüzde 13,7 oldu. Vatandaş her geçen yıl bir öncekinden daha da yoksul hale geliyor. İktidar ortakları ise sadece cebini doldurmanın derdinde. Yazık.''