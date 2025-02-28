CHP aracına silahlı saldırı

Düzenleme: Kaynak: İHA
CHP aracına silahlı saldırı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, Şehir Parkı otoparkında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ilçe teşkilatının kullanımındaki ve üzerinde parti amblemi bulunan araca silahlı saldırı düzenlendi.

CHP'nin parti logolu aracına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıyla ilgili açıklama yapan CHP Gönen İlçe Başkanı Ünsal Acar "Parti aracına yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Demokratik siyasete, hukukun üstünlüğüne ve halk iradesine açık bir tehdit oluşturan bu saldırı, yalnızca partimize değil, Gönen'deki huzura ve demokrasimize yapılmış bir saldırıdır. Bu tür provokatif eylemler, bizleri korkutamaz ve yolumuzdan döndüremez. CHP olarak, halkımızın haklarını savunmaya, adalet ve demokrasi mücadelesine kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

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Ateşli silahla zarar verilen araca yönelik saldırının ardından Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Yürütülen titiz çalışmalar sonucunda olayın faili B.Ç., saldırıda kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

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