CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'dan 'barınma krizi' açıklaması

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, "Bugün Türkiye’de insanlar tek maaşla tek başına ev tutamıyor. Bir dairenin salonunu, mutfağını, banyosunu paylaşmak zorunda kalıyorlar. Çünkü kira bedelleri maaşlarının büyük bir kısmını yutuyor. AK Parti’nin yanlış ekonomik yatırımları yüzünden insanların en temel ihtiyacı olan barınma krize dönüşmüş durumda" dedi.

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız yaptığı açıklamada, "AKP’nin yanlış ekonomi politikalarının, sosyal konut projelerinin yetersizliğinin ve kontrolsüz enflasyonun, barınmayı artık lüks hale getirdi. İktidarın beceriksiz politikaları yüzünden mühendisler, doktorlar, öğretmenler bile tek başına ev tutamaz hale geldi. Barınma hakkı bu ülkede yalnızca yandaşların ve rantçılarının değil, tüm vatandaşların hakkıdır" dedi. Yıldız şunları kaydetti:

"AK PARTİ'NİN İHMAL ETTİĞİ EKONOMİ POLİTİKALARI VATANDAŞI PAYLAŞIMLI EVLERDE MECBUR BIRAKTI"

"Bugün Türkiye’de insanlar tek maaşla tek başına ev tutamıyor. Bir dairenin salonunu, mutfağını, banyosunu paylaşmak zorunda kalıyorlar. Çünkü kira bedelleri maaşlarının büyük bir kısmını yutuyor. AK Parti’nin yanlış ekonomik yatırımları yüzünden insanların en temel ihtiyacı olan barınma krize dönüşmüş durumda. İstanbul’da bir odanın kirası 12-15 bin lira arasında değişiyor. Esenyurt’ta en ucuz oda 3 bin lira. Türkiye’de asgari ücret 17 bin lira. İnsanların hayatta kalması mümkün mü? Barınma, gıda ve temel ihtiyaçlar arasında seçim yapmak zorunda bırakılan bir toplum yarattılar."

"İKTİDARIN BETON EKONOMİSİ KRİZİ BÜYÜTTÜ"

Yıldız, "TOKİ ve hükümet, sosyal konut üretmek yerine, lüks projelerle yandaş inşaat firmalarına kazanç sağladı. Bugün gençler, kadınlar, asgari ücretle geçinen aileler, hatta memurlar dahi bir evi geçindiremiyor" ifadesini kullandı.

"CHP İKTİDARINDA BARINMA KRİZİ ÇÖZÜLECEK"

Yıldız, AK Parti'nin yanlış politikalarının halkın alım gücünü yok ettiğini ve kiracıları çaresiz bıraktığını belirterek, "Biz CHP olarak vatandaşlarımızı fahiş kira zamlarına ezdirmeyeceğiz. Kira artışlarını kontrol altına alacak, sosyal konut üretimini artıracak, halkın barınma hakkını güvence altına alacağız. Bu düzen böyle gitmez, AKP’nin rant politikalarına mahkûm değiliz. Halkımızı ezdirmeyeceğiz" dedi.