CHP az farkla kaybettiği ilin sonucuna itiraz etti

Kaynak: Haber Merkezi
CHP az farkla kaybettiği ilin sonucuna itiraz etti
CHP’den Kırklareli’ndeki seçim sonucuna itiraz geldi. Oyların yeniden sayımı için yapılan itirazın seçim sonucunu değiştirebileceği belirtiliyor.

Yerel seçimde Kırklareli Belediye Başkanlığı yapılan seçimde MHP'nin adayı Derya Bulut 21 bin 173 oyla seçilirken CHP’nin adayı M. Siyam Kesimoğlu ise 20 bin 770 oyla ikinci sırada yer aldı.

Az bir farkın olduğu seçim sonucuyla ilgili CHP’den itiraz geldi. CHP, toplam 52 bin 945 seçmenin oy kullandığı 200 sandık için İlçe Seçim Kurulu’na itiraz dilekçesi verdi.

CHP Kırklareli İl Başkanı Bora Terzi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada geçersiz oyların fazla olması nedeniyle oyların yeniden sayılmasını talep ettiklerini söyledi.

Terzi oyların yeniden sayılmasıyla seçim sonucunun değişebileceğini söyledi.

Öte yandan Kofçaz MHP İlçe Başkanlığı da İl Genel Meclisi oylarının yeniden sayılması için İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulundu.

Lüleburgaz ilçesinin Büyükkarıştıran beldesinde de CHP tarafından sandıkların tamamının sayımı için itiraz edildi.

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