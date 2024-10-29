CHP Bakanlık önünde oturma eylemi yapacak

20 ilde 245 komisyon tarafından gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları, 25 Ekim'de e-Devlet üzerinden açıklandı. Sonuçlar açıklanmasına rağmen aday öğretmenlerin sıralaması bir türlü paylaşılmadı.

CHP'DEN MEB ÖNÜNDE OTURMA EYLEMİ KARARI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş başkanlığında CHP milletvekilleri, mülakat sonuçlarına tepki göstermek ve tamamen kaldırılması için Milli Eğitim Bakanlığı önünde bu akşam saat 22.00'de oturma eylemine başlayacak. Oturma eylemine öğretmenlerin yanı sıra sendika temsilcileri de destek verecek.

ADLİYE'YE KADAR YÜRÜYÜŞ YAPILACAK

Çarşamba günü sabah saat 10.00 kadar sürmesi planlanan oturma eylemi sonrasında milletvekilleri, bakanlık önünden Sıhhiye’de bulunan Ankara Adliyesi’ne kadar yürüyecek ve Cumhuriyet Başsavcılığı’na Bakan Yusuf Tekin hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan suç duyurusu yapacak.