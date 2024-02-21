CHP Balıkesir'in ilçesinde seçimlere giremiyor. İlçe başkanı aday listesini teslim etmeyip istifa etti

Kaynak: AA
CHP Balıkesir'in ilçesinde seçimlere giremiyor. İlçe başkanı aday listesini teslim etmeyip istifa etti
CHP, Balıkesir İvrindi'de ilkçe başkanı aday listesini ilçe seçim kuruluna teslim etmediği için seçime giremeyecek. İlçe başkanının listeyi teslim etmeyip istifa ettiği iddia edildi.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), belediye başkanı ve meclis üyelikleri için aday listesini zamanında ilçe seçim kuruluna teslim etmediği için yerel seçimlere katılamayacak. Bu olay, parti içinde büyük bir krize neden oldu.

chpbalikesir.jpgYine dün yaşanan bir başka olayda da resmi evrakların teslim süresini 8 dakika ile kaçıran CHP'nin Manisa'daki Saruhanlı teşkilatı, seçimlerde aday çıkaramayacak.

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI İLÇE BAŞKANINA TEPKİ GÖSTERDİ

Parti tarafından İvrindi Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Ali Kundakçı, bir video paylaşımı yaparak, listelerin teslim edilmemesinden dolayı CHP İvrindi İlçe Başkanı Ayhan Arslanbey'i suçladı. Kundakçı'nın ifadesine göre, saatlerce ilçe başkanlığında beklemesine rağmen Arslanbey belgeleri teslim etmek üzere gelmedi.

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İLÇE BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Bu durum üzerine CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, aday listelerinin ilçe seçim kurullarına teslim edilmesinin ilçe başkanlarının sorumluluğunda olduğunu hatırlatarak, Arslanbey'in hem görevini yerine getirmediğini hem de partiden istifa ederek ayrıldığını açıkladı.

Bu gelişmeler ışığında, CHP'nin İvrindi'de seçimlere aday gösteremeyeceğini ifade etti.

BAŞKA PARTİLERLE ÇÖZÜM ARANACAK

Köybaşı, İvrindi'de oluşan bu olumsuz durum karşısında başka partilerle ittifak görüşmelerinin yapıldığını ve ilçede seçim stratejilerinin bu görüşmeler doğrultusunda belirleneceğini söyledi.

İLÇE B AŞKANLIĞI GÖREVDEN ALINACAK

Köybaşı, İvrindi İlçe Başkanlığı'nın tamamının görevden alınacağını ve yerlerine yeni atamalar yapılacağını da belirtti.

Geçmiş seçimlerde İvrindi'deki oy dağılımı incelendiğinde, 14 Mayıs seçimlerinde AKP'nin güçlü bir oy potansiyeline sahip olduğu, CHP'nin ise önceki yerel seçimlerde İYİ Parti'yi destekleyerek seçime katıldığı öğrenildi.

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