CHP Battalgazi İlçe Başkanı Gürsoy: İktidar Malatya’yı unuttu, biz unutmayacağız

CHP Battalgazi İlçe Başkanı Alper Gürsoy, “Malatya yıllardır iktidara destek verirken, iktidar Malatya’yı unuttu. Ama biz unutmuyoruz. Biz bu şehrin hakkını her platformda savunacağız” dedi.

Yeni seçilen CHP Battalgazi İlçe Yönetimi, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Battalgazi İlçe Başkanı Alper Gürsoy, yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Türkiye’nin birinci partisi olduğunu, bu başarının, bir kişinin değil; halkın örgütlü mücadelesinin sonucu elde edildiğini söyledi.

Bu başarının, iktidar kanadında büyük bir telaş yarattığını ifade eden Gürsoy, "Belediyelerimize yönelik haksızlıkların, iftiraların, engellemelerin nedeni tam da budur. Çünkü iktidar artık CHP’nin yükselişini, halkın değişim talebini görüyor. CHP’nin kadrolarının hem yerelde hem genelde ülkeyi yönetebileceğini artık kabul ediyorlar ama kabullenemiyorlar. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel’in sık sık söylediği gibi "Bugünkü iktidar çalışarak değil, kutuplaştırarak ayakta kalmaya çalışıyor. Biz çalışarak kazanacağız. Biz birleştirerek büyüyeceğiz" diye konuştu.

"BU TABLO, SADECE EKONOMİK DEĞİL, TOPLUMSAL BİR KRİZDİR"

Yaşanan ekonomik krizin toplumun tüm kesimlerini olumsuz etkilediğine vurgu yapan Gürsoy, ekonomik krizin bugün artık mutfaklarda, marketlerde, manavlarda, eczanelerde, faturalarda her gün yeniden yaşandığını belirtti. TÜİK’in rakamlarının bile gerçeği gizleyemediğini ifade eden Alper Gürsoy, "Enflasyon yüzde 35’in üzerinde. Ama halkın yaşadığı gıda enflasyonu en az yüzde 100. 500 milyon nüfuslu Avrupa’da 13 milyon işsiz varken, Türkiye’de 13,5 milyon insan işsiz. Avrupa’da enflasyon yüzde 4; bizde neredeyse on katı. Bu tablo, sadece ekonomik değil, toplumsal bir krizdir. Eğer bu iktidar değişmezse, hiçbir şey değişmez. Geçici zamlar, seçim öncesi vaatler, günü kurtarma politikaları bu tabloyu değiştirmez. Türkiye’nin yeniden ayağa kalkması, liyakatli kadrolarla, adaletle, üretimle mümkündür. Bunu da yapacak olan parti Cumhuriyet Halk Partisi’dir” ifadelerini kullandı.

“İKTİDAR MALATYA’YI UNUTTU”

CHP Battalgazi İlçe Başkanı Alper Gürsoy, Malatya'nın 2002'den bu yana yerel yönetimler açısından büyük bir şanssızlık yaşadığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"İktidar partisine en güçlü desteği veren illerden biri olmamıza rağmen, alınan hizmetler bakımından en gerilerdeyiz. Bugün hâlâ çevre yolumuz yok. Raylı sistem bir hayal. Şehrin kültürel dokusu, tarihi kimliği giderek silikleşiyor. Gençler iş bulamadığı için göç ediyor. Malatya, nitelikli insan kaybı yaşayan bir şehir haline geldi. Deprem sonrası yaşanan tablo ise bu ihmallerin en somut göstergesidir. Ev teslimleri hâlâ tamamlanmadı. Konteyner kentlerde insanlar hâlâ yaşam mücadelesi veriyor. İşyeri teslimi konusunda bir ilerleme yok. Bir tane bile dükkân teslim edilmedi. Hak sahipleri kaygılı, çünkü belirsizlik hâkim. Yerel yöneticilere sorduğumuzda "bizde bilgi yok" diyorlar. Bu kadar temel bir konuda bile bilgi yoksa, nasıl yönetecekler? Malatya yıllardır iktidara destek verirken, iktidar Malatya’yı unuttu. Ama biz unutmuyoruz. Biz bu şehrin hakkını her platformda savunacağız.”