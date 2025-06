CHP Bayburt’ta 14 yıl sonra miting yaptı: Özgür Özel’den iktidara sert sözler

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” sloganıyla düzenlenen mitinglerin 10’uncusu bugün Bayburt’ta gerçekleştiriliyor. CHP, Bayburt’ta 14 yıl aradan sonra ilk kez miting yaptı.

İMAMOĞLU'NUN MEKTUBU OKUNDU

19 Mart sivil darbesiyle özgürlüğü elinden alınan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı, seçilmiş İBB ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bayburt Oslu Baba Caddesi’ni hınca hınç dolduran on binlere, Silivri’deki hücresinden seslendi.

İmamoğlu’nun Silivri’den Bayburt’a yolladığı mektubu, CHP Bayburt İl Başkanı Haktan Yücel okudu.

Mektubuna, “Çoruh’un onurlu insanları, Kop Dağı’nın yiğit çocukları, yüce dağlar arasındaki yeşil ova, yüce gönüllü, yüce karakterli halkın şehri Bayburt. Sizlere, kilometrelerce uzakta, haksızca ve hukuksuzca hapsedildiğim Silivri zindanından sesleniyorum” sözleriyle başlayan İmamoğlu, şu mesajları paylaştı:

“Trabzonlu kardeşiniz olarak, Bayburt’u iyi bilirim. Bayburt halkı, ıssızlığın ve tenhalığın ne demek olduğunu bilir. Soğuk havanın, uzaklığın, ihmal edilmenin ne demek olduğunu bilir. Mezalim görmüş bir şehirdir. Zulmü bilir ama diz çökmez. Haklarını kazanmak için, gerektiğinde mücadele vermiş bir kenttir; mücadeleyi de bilir. Bu sebeple beni çok iyi anlayacağınızı, uzaklarda bir hapishane hücresinde sizlere duygularını yazan kardeşinizi bağrınıza basacağınızı da ben biliyorum.”

“BENİM VE MESAİ ARKADAŞLARIMIN SUÇSUZ, GÜNAHSIZ YERE TUTSAK EDİLDİĞİMİZİ TÜM TÜRKİYE BİLİYOR”

“Bizi siyaset yapmaktan, milletin sesine ses olmaktan men etmeye çalışıyorlar kardeşlerim. Benim ve mesai arkadaşlarımın suçsuz, günahsız yere tutsak edildiğimizi tüm Türkiye biliyor. Amaçları bizim halka hizmet etmemizi engellemek, bu millet için siyaset yapmaktan uzak tutmak. Ama bunu başaramayacaklarını, milletin akın akın meydanlara koşarak iradesine sahip çıkmasıyla gördüler. O yüzden her gün zulümlerini arttırıyorlar. Onlar bugün, zalimler zümresine adlarını yazdırıyorlar. Bunu biz yapmıyoruz. Kendi kendilerini bu hallere düşürdüler. Ellerine yüzlerine bulaştırdıkları ekonomi, mutfaklarda boş kalan tencereler, istediğine vurmak için sopaya dönüştürülmüş hukuk sistemi, kadim kurumlarımızı ve değerlerimizi çürüttüler.”

“KOLTUKLARINI KAYBETMEK KORKUSU İLE TİTREYEREK, KARŞILARINA DİKİLEN HERKESE CEZA YAĞDIRMAYA BAŞLADILAR”

“Bile isteye, milli iradeyi hiçe sayarak, bu canım ülkeyi sadece kendileri ve yandaşları için yaşanabilir, diğer herkesin sıkıntı çektiği bir hale getirdiler. Yetmedi; koltuklarını kaybetmek korkusu ile titreyerek, karşılarına dikilen herkese ceza yağdırmaya başladılar. Onlar zalim oldular, bizler mazlum. Onlara zalimlik çok yakıştı. Biz ise onlar gibi zalim olmaktansa, mazlum olmayı tercih ederiz. Yüz yıllardır bu şehrin yalnızlığına tanıklık eden Bayburt Kalesi şahittir ki; Bayburt halkı devletini sever, devletine itaat eder. Fakat Bayburt halkı da ister ki devleti âdil olsun, hakkaniyetli olsun.”

“SİZ VARSANIZ, HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK”

“Bugün geldiğimiz noktada, saygınlığını ve güvenilirliğini yitirmiş, bin yıllık devlet geleneğini baş aşağı etmiş, devletin içini boşalmış bir iktidar eliyle, sizlerin güveninin de sarsıldığını çok iyi biliyoruz. Merak etmeyiniz kardeşlerim. Güvendiğimiz, sırtımızı yasladığımız devlet geleneğimizi, birlikte yeniden inşa edeceğiz. Yeniden ‘devlet ebed müddet’ diyeceğiz, yeniden birlik olmayı öğreneceğiz. Onlar zulümlerini arttırdıkça, biz yeniden dirileceğiz, meydan meydan çoğalacağız. Bu dirilişte yanımızda olursanız, bu yolculuk güzel olacak. Siz varsanız, her şey çok güzel olacak. Her şey Bayburt’ta çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak…”

ÖZGÜR ÖZEL'DEN İKTİDARA SERT SÖZLER

Ardından, mikrofonu CHP lideri Özgür Özel aldı.İktidara sert sözlerle yüklenen Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Dedim ki bu ezberler bitti. Bu eski siyaset bitti. Bayburt'a gideceğim. Bayburt'a selam vereceğim. Bayburt'la kucaklaşacağım. Bayburt bizi bağrına basacak dedim. Bugün artık öyle siyasi partilerin kalesi, kale siyaseti bitmiştir. Artık Bayburt ne AK Parti'nin ne Tayyip Bey'in ne başkasının değil Bayburt bir bütün olarak bu milletin kalesidir. Bu milletin kalesidir.

Artık Bayburt iktidar dostu bir şehir diye değil. Çünkü Bayburt bu iktidara çok dostluk yaptı, çok destek verdi. Ama iktidar Bayburt'un ona yaptığı dostluğu Bayburt'a yapmadı. Bunun için artık biz şimdi Bayburt'un sesini duymaya, duyurmaya Allah'ın izniyle ilk seçimlerden sonra Bayburt'ta yapılmayanı fazlasıyla yapmaya geliyoruz inşallah. Bugün Bayburt birazdan sorunlarını konuşacağım. Ama jandarmamızın bolca görev yaptığı ve o Jandarma ki şehirde görev olması gerektiği zaman polisin de imdadına yetişen o Jandarma. Kırsalda var, hapishanede var, köyde var, yaylada var, gece var, gündüz var. Mesai yok, uyku yok, var gücüyle çalışıyor.

Bugün o teşkilatın kuruluşunun 186. yıl dönümü ve kahraman Jandarma şehit ver deyince şehidi veren canını ver deyince canını veren Jandarma. Ama günü gelince de 5 kere şark görevine zorlanan Jandarma. Astsubayın tazminat sorununun olduğu Jandarma. Uzmanının kadro sorununun olduğu Jandarma özlük hakları sorunuyla her birinin zorluklar yaşadığı o jandarmaya buradan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinden bir selam çakıyorum. Sorunlarınızı biliyoruz, çözmeye geliyoruz. Hepinizden Allah razı olsun.

Bayburt'ta gezerken 3 kardeşim 30-35 yaşlarında dediler ki Genel Başkan ya bu Bayburt'a öyle birini belediye başkanı gösterin ki hepimiz oy vereceğiz. Dedim ki nasıl olacak bu iş? Diyorlar ki CHP burada güçsüz. Dediler ki biz bıktık artık dön dolaş aynı isimlerden. Birinin aday yapmadığını öbür partinin aday etmesinden. Oyları alınıp hizmetin aksamasından. Bin türlü şikayetimiz var. Hem çiftçilik yaparız, hem dolmuşçuluk. Hem çiftçilik yaparız, hem işçilik yaparız yine de geçinemeyiz.

"Nasıl biri olsun?" biliyor musun dedi biri. Dedim nasıl biri olsun? Ferdi Zeyrek gibi biri olsun dedi. Büyük bir yastan sonra dün babamın evinden, anamın kucağından canım Manisam'dan ilk kalktım Bayburt'a geldim."

ESKİ CUMHURBAŞKANLARI GÜL VE SEZER'E TEŞEKKÜR

"Buradan sizin şahsınızda tüm siyasi partilere önceki Cumhurbaşkanlarımız Ahmet Necdet Sezer'e, Abdullah Gül'e ve Ferdi için dua eden, üzülen, gözyaşı döken her birinize herkese Türkiye'de yürekten teşekkür ediyorum. Bayburt'un şahsında hepsinden Allah razı olsun."

YAĞMUR ALTINDA MİTİNG

"Biz Ege'de miting yaparken, Trakya'da miting yaparken yağmur yağarsa hep bereketinle geldin dediler. İnşallah bu Bayburt'a Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bereket getireceğiz inşallah. Bereket getireceğiz. Üç genç Bayburtlu arkadaş şunu diyor. Yalnız hiç Bayburt'ta görünmediniz diyor. Örgütümüz var. İl ilçe başkanlarımız var. Bir mücadelemiz var ama bizde de kusur var. 14 yıl sonra bir genel başkan geliyor. Uzun süredir miting yok. Temas yok. Bundan sonra size söz olsun bir gözümüz, bir kulağımız, bir ayağımız Bayburt'ta olacak. Burada Bayburtspor'lu kardeşlerim var mı? Bu Bayburtspor, Gümüşhanespor eskiden deve dişi gibi takımlardı.

Sordum Amatör kümeye düşmüşler. Osmanlıspor diye bir takımı alıp nerelere getirenler bazı işleri çok profesyonel yapanlar Bayburt'u amatöre düşürmüşler. Vallahi güçten yana olmak kolay. Zengin sevmek kolay. Şampiyonları tutmak kolay. Biz bundan sonra Manisa'mızın yanında bir de Bayburtspor'u tutalım inşallah.

Uğradığınız haksızlıkları duydum. Yanınızdayız, arkanızdayız. 25 yıl önce Türkiye'nin nüfusu 67 milyon. Bugün 86 milyon. Neredeyse 20 milyon nüfus arttı 25 yılda. Bayburt'umuzun o gün nüfusu 97.000 bugün 83.000. Türkiye büyümüş Bayburt küçülmüş. Normalde Bayburt'un da 125.000 olması lazımken inmiş 83.000'e. 180.000 Bayburtlu İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Bursa'da, Kocaeli'nde yaşıyor. Ama Bayburt'ta bir gelecek göremeyen gençler Bayburt'tan buralara göçüyor. Bayburt'ta yatırım yapmak istesen 1001 tane zorlukla karşılaşıyorsun.

Bayburt'un oyunu alanlar iş hizmet etmeye gelince Bayburt'u çantada keklik gördükleri için Bayburt'u unutuyorlar. Seçim günü yüzünü dönenler, seçimden sonra sırtını dönüyorlar Bayburt'a. Baktım Sanayi %2. Hizmet sektörü %23 tarım %75. Buna rağmen tarımın alanı 5 biri azalmış. %20 kaybetmiş. Bayburt'ta çiftçinin ortalama yaşı 58'e çıkmış.

Genç çiftçilerin 4'ünden 3'ü seneye gözü yolda. Yani Bayburt'ta doğru yatırımlar yapılmayınca gencin karşısında ya tarlaya ya gurbet kalıyor. Bayburt'u tarlaya ya da gurbete zorlayan bu sisteme inat Bayburt'a yatırım getirmeye fabrikalar kurmaya gençlerimizi bu güzel şehirde tutmaya söz veriyoruz hep beraber.

"BU SESLERİ BİRİLERİNİN DUYMASI LAZIM"

"Bayburt'ta çiftçinin ortalama yaşı 58'e çıkmış. Genç çiftçilerin dördünden üçü seneye gözü yolda. Yani Bayburt'ta doğru yatırımlar yapılmayınca gencin karşısında ya tarla ya gurbet kalıyor. Bayburt'u tarlaya ya da gurbete zorlayan bu sisteme inat Bayburt'a yatırım getirmeye fabrikalar kurmaya gençlerimizi bu güzel şehirde tutmaya söz veriyoruz hep beraber. Bir de verilip de tutulmayan sözler var. Bütün Türkiye donda yandı. Bayburt'ta kışın yoğun kar ve kalkmayan kardan sonra tohumlar çürüdü. Zararın telafisi lazım, destek lazım, kredi borçlarının kapatılması lazım. Bu sesleri birilerinin duyması lazım.

Bu hafta mecliste Bayburt'un bütün sorunları meclis gündeminde olacak. Bayburtlu çiftçi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sesini duyuracak. Sadece Bayburt'un değil, ülkenin tamamı büyük sıkıntılar içinde. Söz karar millette olması gerekirken 23 yıldır AK Parti seçimleri kazanmış, biz de ona saygı duymuş, muhalefet görevi yapmışken 31 Mart'ta ilk kez onlar ikinci parti oldular. Cumhuriyet Halk Partisi 47 yıl sonra 1. parti oldu. Bizim 47 yıl gösterdiğimiz anlayışı 47 yıl gösterdiğimiz sabrı 47 yıl gösterdiğimiz millete saygıyı 47 gün göstermediler."

"MEŞRUİYET KRİZİ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

"Ve bugün 31 Mart yerel seçimlerinden beri 1. parti olan partimiz oy sıralamasında bütün anketlerde en yakın rakibinin 7 puan önündedir. Ama iktidar buna saygı duymak yerine saldırmaktadır.

Şimdi arkasında milletin desteği olmayanlar sandıktan kaçarak Türkiye'yi vesayetle baskıyla yönetmeye çalıştıkları için ekonomiye de çok zarar veren bir meşruiyet krizi ile karşı karşıyayız. Bu krizi aşamayınca milletin kararıyla inatlaşan iktidar yasama yürütme ve yargıyı şahsileştirmiş, egemenliği altına almış, talimata bağlamış ve Türkiye'ye büyük bir kurumsal çöküş yaşatmaktadır. Sadece bir kişinin bir grubun bir partinin bir grup yöneticisinin onay verdiği ama milletin asla hoş görmediği bir sürecin içindeyiz.

Çünkü onlar kendilerini geleceklerini düşünürken Bayburtlu'yu, milleti düşünmüyorlar ve bedeli maalesef suçu olmayanlar ödüyor. Asgari ücretli 22.000 liraya geçinmeye zorlanıyor. Bugüne kadar asgari ücret zam aldığı andan itibaren 3.300 lira eridi bile TÜİK rakamlarına göre."