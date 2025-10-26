YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ali Özdemir, geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen ve gergin geçen 39. Olağan İl Kongresinin ardından bir basın açıklaması yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığında gerçekleşen basın açıklamasında Ali Özdemir birlik vurgusu yaptı.

Özdemir yaptığı açıklamada, 39. Olağan Kongrelerinin büyük bir katılım ve olgunluk içerisinde geçtiğini, farklı düşüncelerin ise kendilerini ayrıştırmayacağını aksine bunun demokratik zenginlikleri ve örgüt güçlerinin göstergesi olduğumu söyledi.

CHP İl Başkanı Ali Özdemir yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Geride bıraktığımız hafta sonu, Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik İl Kongremizi büyük bir katılımla ve demokratik bir olgunluk içinde gerçekleştirdik. Kongremize emek veren, partimizin geleceği için çaba gösteren tüm yol arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi, bu ülkenin yalnızca siyasal değil, tarihsel vicdanıdır. Kökü 1923’te, bir milletin yeniden doğduğu günlerde atılmış; gövdesi halkın emeğiyle, inancıyla büyümüştür. Bizler o ulu çınarın dallarıyız.

Bazen farklı yönlere uzansak da aynı gövdenin can suyundan besleniriz. Farklı düşüncelerimiz bizi ayırmaz, aksine demokratik zenginliğimizin ve örgütlü gücümüzün göstergesidir.

Kongre sürecinde yaşanan kısa süreli tartışmalar, bu büyük aile içinde bir kırgınlığa değil, yeniden kenetlenme arzusuna dönüşmüştür.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin tarihi, tartışarak büyüyen, uzlaşarak güçlenen bir tarihtir. Parti içi meseleleri yine kendi demokratik olgunluğu içinde çözen, farklı fikirleri zenginlik olarak gören bir geleneğe sahibiz. Bizim mücadelemiz kişisel değil, toplumsal bir mücadeledir. Bizim tarafımız her zaman Cumhuriyet, demokrasi ve halk olmuştur.

Bu vesileyle belirtmek isterim ki. üyesinden genel başkanına kadar tüm kadromuz ve partimize gönül vermiş seçmenlerimizle birlikte aynı hedefe yürümeye kararlıyız. Bizim görevimiz, makamlarımız ne olursa olsun, parti kültürümüzden aldığımız güçle, omuz omuza vererek Bilecik’in her köşesinde umudu büyütmek, halkın sesine kulak vermek ve partimizi daha da ileri taşımaktır.

Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında, daha güçlü, daha örgütlü, daha kararlı bir CHP için hep birlikte çalışacağız. Birliğimiz, inancımız ve dayanışmamız Bilecik’e de, ülkemize de umut olmaya devam edecek.

Unutmayalım:

Birlik, partimizin gücüdür; partimizin gücü, halkımızın umududur. Cumhuriyet’in ışığı yolumuzu aydınlatıyor; biz o ışığı Bilecik’in her sokağına taşımaya kararlıyız.”