YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir yarın yapılacak 39. İl kongresi öncesi delegeleri ‘BEYAZ LİSTE’de birleşmeye çağırarak, “Birlikte örgütlendik, birlikte büyüdük” dedi.

CHP’de yarın yapılacak il kongresi öncesi nefesler tutuldu. Mevcut İl Başkanı Ali Özdemir’in ‘BEYAZ LİSTE’ ile önceki dönem Merkez İlçe Başkanı Berna Pamukçu’nun ‘MAVİ LİSTE’ ile gereceği seçimler öncesi İl Başkanı Özdemir delegeleri ‘BEYAZ LİSTE’de birleşmeye çağırdı.

Özdemir Yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Değerli yol arkadaşlarım,

Cumhuriyet Halk Partisi, 100 yılı aşkın tarihi boyunca her türlü baskıya, iftiraya ve saldırıya rağmen halkın umudu olmayı başarmış bir çınardır.

Bu güç, ne binalardan ne unvanlardan gelir; bu güç, kökleri Kuvâ-yi Milliye’ye uzanan, yüreğini halkına adamış üyelerinin emeğinden doğar.

Biz o emeği Bilecik’te büyüttük.

Her ilçede, her mahallede, her sokakta, kimi zaman bir ev sohbetinde, kimi zaman bir miting alanında hep aynı sözü verdik: “Bu mücadele, halkın mücadelesidir.”

Yıllardır omuz omuza yürüdüğüm yol arkadaşlarımın alın teriyle, kadınlarımızın kararlılığıyla, gençlerimizin cesaretiyle bu örgütü daha güçlü bir noktaya taşıdık.

Şimdi önümüzde çok daha büyük bir sorumluluk var: Halkın iktidarını, halkla birlikte kurmak.

Karşımıza çıkan her baskıyı, her saldırıyı aynı inançla göğüslüyoruz. Çünkü biliyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi’nin yolu uzun ama yönü bellidir: Atatürk’ün gösterdiği aydınlık yoldur.

Birlikte örgütlendik, birlikte büyüdük!

BEYAZ LİSTEYLE, Cumhuriyet Halk Partisi’nin aydınlık yarınlarına yürüyoruz.”