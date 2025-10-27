YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik 39. Olağan İl Kongresi sonrası seçilen yeni yönetim kurulu ilk toplantısını yaptı.

İl Başkanı Ali Özdemir Başkanlığında yapılan ilk toplantıda yeni dönemde İl başkanvekili, İl Sekreteri ve İl Saymanı olarak görev alacak isimler belirlendi.

Yapılan görev dağılımına göre Müjdat Gürsel Örs İl Başkanvekili olarak görevlendirilirken aynı zamanda Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak da görev yapacak.

Yeni dönemde Aydın Avcı Örgütlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilirken, Fatma Uslu İl Sekreteri, Cengiz Dönmez ise İl Saymanı olarak görevlendirildi.