CHP Bilecik Merkez İlçede görev dağılımı yapıldı

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

CHP Bilecik Merkez İlçe 39. olağan kongresi 14 Eylül Pazar günü yapılmış ve kıran kırana geçen seçimler sonucunda mevcut Başkan Melih Karaçam, Avukat Mert Söğüt karşısında Başkanlık yarışını kazanan isim olmuştu.

Yapılan seçimin ardından tekrar Başkan seçilerek güven tazeleyen CHP Merkez İlçe Başkanı Melih Karaçam yönetim kurulu ile ilk toplantısını yaptı. Toplantıda yönetim kurulu üyeleri arasında görev dağılımı da yapıldığını söyleyen Başkan Karaçam, yeni yönetimde Merkez İlçe Başkan Vekili olarak Yaşar Burak Aslım, İlçe Sekreteri olarak Meral Açık ve İlçe Saymanı olarak da Burak Ünal’ın görev yapacağını belirtti.

Başkan Karaçam toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Gerçeklesen 39. Olağan Bilecik Merkez ilçe Kongremizde seçilen yönetim kurulunun görevlendirilmesi ilk toplantı sonucunda yapılmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi’nin 102. kuruluş yıl dönümünde, Bilecik Merkez ilçe olarak mazbatamızı alarak görevimize başladık. Atatürk’ün kurduğu bu büyük partide, artık sorumluluğumuz daha büyük, hedefimiz daha nettir: iktidar! Yeni yönetim kurulumuzla birlikte; mücadeleyi büyütmeye, örgütümüzü güçlendirmeye ve halkla omuz omuza yürümeye kararlıyız. İnandığımız yolda, durmadan yorulmadan çalışacağız.” dedi.