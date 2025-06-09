Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

Mersin'de jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonlarda 4 şüpheliyi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silifke, Erdemli ve Çamlıyayla ilçelerinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında belirlenen 4 şüpheli, jandarma ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu yakalandı. Şüphelilerin araç ve evlerinde yapılan aramalarda 634 gram bonzai, 30 gram amfetamin, 18 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 34 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli , jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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