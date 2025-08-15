CHP Çamlıhemşin İlçe Başkanı’ndan av ihalelerine sert çıkış

Rize / Yavuz Günay / Yeniçağ

CHP Çamlıhemşin İlçe Başkanı Özgür Parlağı, yaptığı açıklamada ihalelere sert sözlerle karşı çıktı.

“BU YALNIZCA AV DEĞİL, KATLİAMDIR”

Parlağı, dağ keçilerinin yalnızca bölgenin değil, tüm Türkiye’nin ortak mirası olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Milli parklarımızın sessiz koruyucuları olan dağ keçileri, parayla ölüme satılamaz. ‘Kontrollü av’ denilen şey, aslında planlı bir katliamdır. Bu canlılar yalnızca fotoğraf makinesiyle ‘avlanmalı’, asla mermiyle değil. Bu topraklarda yaşayan her canlının yaşam hakkı vardır ve bu hak satılık değildir.”

“DOĞAYI SATAN, VATANI DA SATAR”

İhale kararına karşı tüm demokratik yollarla mücadele edeceklerini vurgulayan Parlağı, “Bu kararı durdurana kadar durmayacağız” diyerek şöyle konuştu:

“Biz bu ihalelere izin vermeyeceğiz. Hukukta, sokakta, sosyal medyada; nerede olursa olsun bu utanç kararını yırtıp atacağız. Çünkü biliyoruz ki doğayı satan, vatanı da satar.”

EKOSİSTEME AĞIR DARBE VURACAK

Uzman biyologlara göre dağ keçilerinin sayısının azalması, zincirleme ekosistem krizine neden olabilir:

Yırtıcı hayvanların besin zinciri bozulacak

Bitki örtüsünde dengesizlik yaşanacak

Ekoturizm gelirleri düşecek

Kaçkarlar, Türkiye’de koruma altındaki nadir yaban hayat alanlarından biri olarak her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

YEREL HALK VE ÇEVRECİLERDEN DESTEK

Bölge halkı, dağ keçilerinin kültürel sembol olduğunu ve turizm açısından önemli bir çekim unsuru sayıldığını dile getiriyor. Çevreci dernekler ise sosyal medya kampanyaları ve imza toplama çalışmaları başlatarak sürece müdahil oldu.

Bir köy sakini: “Biz bu hayvanlarla büyüdük. Yaylalarımızın manzarasının bir parçası onlar. Parayla öldürülmeleri değil, yaşatılmaları gerekiyor.”

GENİŞ TEPKİ DALGA DALGA YAYILIYOR

Parlağı’nın açıklamaları kısa sürede ulusal ajansı “Milli Parklarda Av İhalesi Tepki Çekti” başlığıyla konuyu gündeme taşıdı. Sosyal medyada #AvİhalelerineHayır etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı.