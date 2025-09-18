CHP Çamlıhemşin kongreye gidiyor

YENİÇAĞ - Rize / Yavuz Günay

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çamlıhemşin İlçe Başkanlığı, 39. Olağan İlçe Kongresi’nin tarihini açıkladı.

Çamlıhemşin’de büyük bir buluşmaya sahne olacak kongreye sadece üyeler değil, tüm ilçe halkı davet edildi.

KONGRE PROGRAMI

Tarih: 24 Eylül 2025 Çarşamba

Saat: 13.00 – 16.00 (birinci toplantı)

Yer: Çamlıhemşin Gençlik Spor Müdürlüğü Çok Amaçlı Spor Salonu

İkinci toplantı (çoğunluk sağlanmazsa): aynı gün saat 19.00 – 22.00

İkinci toplantıda çoğunluk aranmayacak, kongre katılan üyelerle yapılacak.

İLÇE BAŞKANI PARLAĞ: “DEMOKRASİMİZİ HEP BİRLİKTE BÜYÜTELİM”

CHP Çamlıhemşin İlçe Başkanı Özgür Parlağ, kongreye ilişkin yaptığı açıklamada tüm üyeleri ve ilçe halkını davet ederek şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyet Halk Partisi, yalnızca bir siyasi parti değil; halkın sesi, demokrasinin en güçlü kalesidir. Çamlıhemşin’de yıllardır sürdürdüğümüz mücadeleyi daha ileri taşımak için kongremiz çok önemli bir fırsattır. Üyelerimizi, gönüllülerimizi ve tüm hemşerilerimizi bu demokrasi şöleninde yanımızda görmek istiyoruz. Birlikte daha güçlü, birlikte daha umutlu olacağız.”

HALKIN KATILIMINA AÇIK BİR DEMOKRASİ BULUŞMASI

Kongre, yalnızca partililerin değil, aynı zamanda Çamlıhemşin’de yaşayan tüm vatandaşların katılımına açık olacak. CHP İlçe Örgütü, kongreyi “halkın sözünü söyleyebileceği, fikirlerin özgürce paylaşılabileceği bir buluşma” olarak tanımlıyor.

GENÇLER VE KADINLARA ÇAĞRI

Parti yöneticileri, özellikle gençlerin ve kadınların siyasete katılımını artırmak istediklerini vurguluyor. Bu nedenle kongrede, kadın ve gençlik kollarının daha etkin hale getirilmesi için yeni adımların atılması bekleniyor.

GELECEK İÇİN YOL HARİTASI

Kongrede, yeni dönemin ilçe başkanı ve yönetim kurulu seçilecek, partinin Çamlıhemşin’deki çalışmaları için yol haritası belirlenecek. Aynı zamanda genel seçim sürecine hazırlanırken örgütlenme, yerel sorunlara çözüm ve halkla daha güçlü bağ kurulması hedefleniyor.

CHP ÇAMLIHEMŞİN’DEN BİRLİK MESAJI

Parti yetkilileri, kongreye katılımın yüksek olacağına inandıklarını belirterek, “CHP Çamlıhemşin örgütü olarak kapımız herkese açıktır. Tüm üyelerimizi, gönül veren dostlarımızı ve Çamlıhemşin halkını bu büyük demokrasi şöleninde buluşmaya davet ediyoruz” mesajını paylaştı.