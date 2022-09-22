CHP Cide İlçe Başkanı Eren, görevinden istifa etti

(DHA)- Mehmet Eren sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2020 yılı Ocak ayından bu yana yürütmekte olduğum CHP Cide Başkanı görevinden; ailevi nedenlerimden dolayı İstanbul'a taşınmam gerekmesi nedeni ile istifa etmiş bulunmaktayım. Görev sürem içerisinde benden desteklerini esirgemeyen İl Başkanımız Sayın Hikmet Erbilgin'e, milletvekilimiz ve parti meclisi üyemiz Sayın Hasan Baltacı'ya Cide Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Eşref Mutlu'ya, yönetim kurulu üyelerimize, meclis üyelerimize, köy ve mahalle temsilcilerimize, tüm CHP üyelerimize ve hemşehrilerimize çok teşekkür ederim. Bundan böyle gönül verdiğim partime bir üye olarak imkanlarım ölçüsünde hizmet etmeye devam edeceğim. Ayrıca bu akşam yapılan yönetim kurulu toplantımızda İlçe başkanı olarak seçilmiş olan arkadaşım sayın Selahattin Kaplan'ı ve ekibini tebrik eder yeni görevinde başarılar dilerim" dedi.