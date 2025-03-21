Cumhuriyet Halk Partisi, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için sandık başına giderek oy verme işlemi gerçekleştirmek için görülmemiş demokratiklikte bir oylamaya imza atıyor. Vatandaşların ise akıllarında, herkesin oy kullanıp kullanamayacağı ve oy verme işleminin nerelerde ve ne zaman yapılacağı konuları var. Bizde Yeniçağ internet servisi olarak, CHP cumhurbaşkanı adayı belirleme aşamasındaki bu detayları sizler için derledik. İşte merak edilenler ve tüm detaylar...

CHP SANDIĞA GİDİYOR

CHP, "Kurtuluş yok, tek başına. Ya hep beraber, ya hiç birimiz" sloganıyla başlattığı cumhurbaşkanı adayı belirleme çalışmasında 23 Mart Pazar günü sandığa gidiyor.

KİMLER OY KULLANABİLİR?

CHP'nin resmi internet sitesinde "Dayanışma sandığına gel, darbe girişimine dur de!" ifadelerinin bulunduğu tanıtımda, "Üye olmayan vatandaşlarımızın da 23 Mart Pazar günü en yakın sandığa giderek Dayanışma Sandıkları aracılığıyla oy kullanabilecektir." açıklamasına yer verilirken yine o tanıtıma tıklayarak oy verme yerleri için bilgi alınabiliyor.

CHP'nin resmi sitesindeki bu gelişmeye göre; CHP'ye üye olan veya olmayan vatandaşlar CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için sandıklarda oy verebilecek.

OY VERME İŞLEMİ İÇİN MERKEZLER | SANDIKLAR NEREDE?

Partiye üye olanların oy kullanabileceği gibi, partiye üye olmayan vatandaşların da cumhurbaşkanı adayını belirlemek için oy kullanabileceği oy verme işleminde, vatandaşlar partinin belirlenen ilçe başkanlıklarında kurulan sandıklara davet ediliyor.

Vatandaşlar ise nerede ve nasıl oy kullanacaklarını merak ediyor.

Sandık yerlerini görebilmek için bu linki tıklayabilirsiniz: https://onsecim.chp.org.tr/

Linke tıklayarak siteye gittiğinizde karşınıza şu ekran geliyor:

Gelen ekranda, CHP üyesi iseniz "CHP ÜYESİYİM", eğer parti üyesi değilseniz "CHP ÜYESİ DEĞİLİM" seçeneklerinden size uygun olanı seçiniz.

"CHP ÜYESİYİM" SEÇENEĞİ

"CHP ÜYESİYİM" seçeneği ile nerede oy kullanacağını öğrenecekler için "23 Mart günü nerede oy kullanacağınızın bilgisini alabilmek için aşağıdaki alanlara T.C. kimlik numaranızı ve üyelikte kayıtlı olan cep telefonu numaranızı yazarak "TARİHE GEÇ" düğmesine basınız." ifadeleri kullanılıyor.

"CHP ÜYESİ DEĞİLİM" SEÇENEĞİ

"CHP ÜYESİYİM DEĞİLİM" seçeneği ile nerede oy kullanacağını öğrenecekler için "23 Mart günü nerede oy kullanacağınızın bilgisini alabilmek için aşağıdaki il ve ilçe alanlarını seçerek Sandık Alanlarının listesini alabilirsiniz." ifadeleri kullanılıyor.

Üye olmayanlar bu sekme üzerinden, il ve ilçe bilgilerini seçerek oy kullanabilecekleri sandıkların öğrenebiliyor.

CHP ANKARA İL BAŞKANLIĞI DA AÇIKLADI

CHP Ankara İl Başkanlığı, sosyal medya hesabından açıklamalar yaparak, ön seçim için gerekli bilgileri paylaştı.

İşte CHP Ankara İl Başkanlığı'nın paylaşımı:

GEL SEÇ, TARİHE GEÇ! Cumhuriyet Halk Partisi olarak, 23 Mart’ta büyük bir coşkuyla gerçekleştireceğimiz önseçime tüm üyelerimizi davet ediyoruz. İlçe başkanlıklarımız tarafından gönderilen kısa mesajlarla oy kullanacağınız adres bilgisi sizlerle paylaşılmaktadır. Ayrıca, http://onsecim.chp.org.tr adresinden de sorgulama yapabilirsiniz. Parti üyemiz olmayan ancak 23 Mart’ta “Ben de varım!” diyen tüm yurttaşlarımız, en yakın oy verme noktasındaki Dayanışma Sandığı ve adres bilgilerini, http://onsecim.chp.org.tr adresinden “CHP Üyesi Değilim” butonuna tıklayarak öğrenebilir. Bu önseçim, hep birlikte halk iradesine sahip çıkacağımız, adalet arayışına omuz vereceğimiz ve korku duvarlarını yıkacağımız tarihi bir adımdır. Demokrasiye, özgürlüğe ve halkın iktidarına inanan tüm yurttaşlarımızı sandığa davet ediyoruz! #DarbeyeGeçitYok CHP Ankara İl Başkanlığı