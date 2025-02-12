CHP cumhurbaşkanı adayını belirledi! İttifak için sahaya iniyor. Orhan Uğuroğlu açıkladı

Son dönemde siyasiler ve gazetecilere yönelik yapılan tutuklamalar, ekonomik kriz ve enflasyonun da yükselmesi sonrası muhalefet kanadından erken seçim çağrıları yükselmeye başladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı konuşmalarda erken seçimi işaret ederken, CHP içerisinde bir seçim yapılacağı ve cumhurbaşkanı adayının belirleneceği konuşulmaya başlandı.

Masada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yer alırken, Yavaş’ın erken seçime katılmayacağını açıklamasının ardından muhalefetin adayı olarak görünürde sadece Ekrem İmamoğlu kaldı.

ÖZGÜR ÖZEL, EKREM İMAMOĞLU İÇİN DESTEK ARAMAYA ÇIKIYOR

Gazeteci Orhan Uğuroğlu’nun edindiği kulis bilgisine göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için destek arama ve Türkiye İttifakı kurma turlarına başlıyor.

Uğuroğlu, Özel’in asıl hedefinin, tüm muhalefet partileri ile erken seçim için iktidara karşı topyekun baskı kurmak olduğunu söyledi.

İLK ZİYARET TAKVİMİ BELLİ OLDU

Öte yandan Orhan Uğuroğlu, Özgür Özel’in ilk ziyaret takvimini açıkladı:

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’İN 13 ŞUBAT ANKARA PROGRAMI

- DEVA Partisi ziyareti (Saat: 11.00 / Yer: DEVA Partisi Genel Merkezi, Mustafa Kemal Mahallesi, 2158. Sokak, No: 9, Çankaya )

- Demokrat Parti ziyareti (Saat: 16.00 / Yer: Demokrat Parti Genel Merkezi Dr Sadık Ahmet Caddesi, No: 3, Balgat, Çankaya)