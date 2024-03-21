CHP Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Atik istifa etti

Kaynak: Tigrris Haber
CHP Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Atik istifa etti
CHP Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Atik, seçime 10 gün kala ‘maddi ve manevi yorgunluk’ gerekçesiyle görevinden istifa etti.

CHP Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Atik, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere kısa bir süre kala görevinden istifa etti.

Genel Merkez, Atik'in yerine iş insanı İsmail Akyıl’ı atadı. Akyıl, genel seçimlerde CHP’nin Diyarbakır 5. Sıra Milletvekili adayı olmuştu.

Tigris Haber’in aktardığına göre Atik, istifa gerekçesini "maddi ve manevi yorgunluktan" olarak açıkladı.

Partisine dışarıdan destek vermeye devam edeceğini belirten Atik, şu şekilde konuştu:

“İnanın çok yoruldum. 2 yıla yakındır. Tek gerekçem yorgunluğumdur. Görevi yönetim Kurulu üyesi İsmail Akyıl’a devrettim. İstifamın ardından toplanan İl yönetim Kurulu, görevi İsmail Aykıl’a verdi. İsmail Aykıl, kongreye kadar il başkanı olarak görev yapacak. Ciddi anlamda yoruldum. İşimden ya da hastalık gibi bir bahanem de yok. Sadece yorgunluktan dolayı ayrılmaya karar verdim. Milletvekilimiz Sn. Sezgin Tanrıkulu ve yönetim ile aldığımız ortak karar doğrultusunda böyle bir karar aldım” diye konuştu.

Atik, CHP Diyarbakır İl Başkanlığı görevinin 2 yıldır yürütüyordu.

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