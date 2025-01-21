CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Tanrıkulu X hesabından yaptığı paylaşımda, Özdağ'ın derhal serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın gözaltına alınmasına bir tekip de CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan geldi. Tanrıkulu sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın eleştiri sınırları içinde, düşünce ve ifade hürriyeti kapsamında kalan sözleri nedeniyle gözaltına alınmasını kınıyorum. Bir siyasi partinin Genel Başkanı olan Özdağ, olsa olsa ikametgahının bağlı olduğu savcılığa beyan için davet edilmeliydi. Bunun dışında yapılan her işlem ağır hukuk ihlalidir. Dolayısıyla derhal serbest bırakılmalıdır." dedi.