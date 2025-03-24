CHP, Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti



CHP ise resmen cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu'nu duyurdu.

CHP, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada adayı, “Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var!” ifadeleriyle paylaştı.

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu cumhurbaşkanı adayı belirleme ön seçimi için 81 ilde ve 973 ilçede 5 bin 600 sandık kurdu.

Bu kapsamda Ankara'da 25 ilçede, İstanbul'da 39 ilçede ve İzmir'de 30 ilçede, ilçe başkanlıklarının yanı sıra belediyelere ait sosyal tesisler, pazar yerleri, kahvehane, düğün salonu ve spor salonları gibi halkın rahat erişebileceği yerlerde vatandaşlar sandıklara gidip oy kullandı.

Oy verme işlemleri yüksek katılım nedeni ile tamamlamadığı için oy verme süresi 19.30'a kadar uzatıldı.

Üye olmayan vatandaşlar da kendileri için kurulan dayanışma sandıklarında oy kullandı.

İmamoğlu'nun bugün tutuklanmasının ardından ise zaten tepkili olan vatandaşlar oy kullanmak için sandıklara akın etti.

ÖZÜR ÖZEL OY SAYISINI 1 MİLYON 653 BİN OLARAK AÇIKLADI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yaptıkları ön seçime, dayanışma sandığı ile birlikte 15 milyona yakın kişinin katıldığını söyledi.

Özel, 1 milyon 653 bin üye ile 13 milyonu aşkın kişinin kurulan sandıklara oy attığını açıkladı.

Açıklanan bu veriler henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

Özel ortaya çıkan manzaranın "erken seçimi kaçınılmaz kıldığını" söyledi.