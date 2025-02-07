CHP Eskişehir Milletvekili Süllü'den Açıköğretim Fakültesi için araştırma önergesi

CHP Eskişehir Milletvekili Dr. Jale Nur Süllü, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ne ait gayrimenkullerin satışa çıkarılması ve kapatılacağı yönündeki iddialarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıköğretim Fakültesi'nin dünyanın örnek model aldığı ve Türkiye'nin en önemli eğitim kurumlarından biri olduğunu ifade eden Süllü, şunları söyledi:

"Siyasi saiklerle atanan rektörler, atadığı liyakatsiz rektör yardımcıları ve dekanlarla, üniversitedeki akademik çalışma ortamını bozmuştur. Üniversitenin değerlendirme sıralarında hızla düşmesine yol açan rektör atamalarının sonucunda özellikle Açıköğretim sisteminde kadrolaşmalar çoğalmış, üniversitenin öğrencilerden daha kaliteli hizmet sunmak için aldığı öğretim giderleri farklı kaynaklara aktarılmış (2014 yılında Türk Dünyası Vakfı), siyasi saiklerde atanan rektörler nedeni açıklanmadan görevden alınmıştır. Son dönemde ise bir oldubitti ile Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde yer alan Açıöğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin akademik ve idari yapısında köklü değişikliklerin yapılması endişeleri artırmıştır."

"ÖĞRETİM ÜYELERİNİN FAKÜLTESİ DEĞİŞTİRİLDİ, BÖLÜMLER KAPATILDI"

Açıköğretim Fakültesi'ndeki tüm anabilim dallarının kapatıldığını, fakültede görev yapan uygulamalı iletişim ve uzaktan eğitim alanında doçentlik alan ve doktora eğitimin tamamlayan 27 öğretim üyesinin dışındaki yaklaşık 180’e yakın öğretim üyesi ve öğretim görevlisinin görüş alınmadan gerekçesiz bir şekilde üniversite içindeki diğer fakülte ve meslek yüksek okullarına gönderildiğini kaydeden Süllü, şu ifadelere yer verdi:

"Açıköğretim Fakültesi Sinema ve Televizyon bölümünde mezun ve sinema ve televizyon alanında doktora eğitimini tamamlamış ve Sinema ve Televizyon alanından doçent olmuş öğretim üyelerinin kadroları İletişim Bilimleri Fakültesine aktarılmıştır. Daha sonraki süreçte de 29 Ocak 2025 tarihinde Üniversite Senatosunun aldığı karara göre İktisat ve İşletme Fakültesindeki 10 lisans programı Açıköğretim Fakültesine aktarılmış, gelecek öğretim yılından itibaren yeni öğrenci alımı durdurulmuş, İktisat ve İşletme Fakülteleri pasif duruma düşürülmüş, bu fakültelerdeki öğretim üyelerinin kadroları da yine üniversitenin içindeki diğer Fakülte ve yüksekokullara aktarılmasına, Açıköğretim Fakültesinin bünyesindeki 11 programında gerekçesiz bir şekilde kapatılmasına karar verilmiştir."

"AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ TASFİYE Mİ EDİLİYOR?"

Açıköğretim Fakültesi'nin 2014 yılına kadar 1 milyon 440 bin öğrencisi, 1,5 milyar dolar nakit rezervi ve yıllık 500 milyon dolarlık geliriyle Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından biri olduğuna dikkat çeken Süllü, "Açıköğretim Fakültesi’nde görev yapan 180’e yakın öğretim üyesinin büyük çoğunluğunun farklı fakültelere aktarılması, birçok bölümün kapatılması ve üniversitenin mali sıkıntı gerekçesiyle Türkiye genelindeki 90’dan fazla binasını satışa çıkarmaya hazırlanması, yıllardır açık öğretim hizmetlerine verdikleri katkılar nedeniyle üniversite öğretim üyelerine verilen döner sermaye gelirlerinin yaklaşık 5 yıldır para yok bahanesiyle verilmemesi Açıköğretim Fakültesi’nin sistemli bir şekilde tasfiye edilmekte olduğu yönünde ciddi endişelere yol açmaktadır" dedi.

TBMM'YE ARAŞTIRMA ÖNERGESİ VE SORU ÖNERGESİ VERİLDİ

Yaşanan sorunların detaylıca araştırılması ve Açıköğretim Fakültesi'nin geleceğinin korunması için TBMM'ye araştırma önergesi sunduğunu belirten Süllü, "Ayrıca, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e, Açıköğretim Fakültesi'ndeki akademik kadro tasfiyesi, binaların satışa çıkarılması, akademik programların kapatılması gibi konuların açığa kavuşturulması için yazılı soru önergesi ile birlikte Meclis araştırma önergesi verdim. Eskişehir halkı ve eğitim camiasının bu konuyu yakından takip etmesi gerekiyor" dedi.

Anadolu Üniversitesi'nin ve Açıköğretim Fakültesi'nin Eskişehir ve Türkiye için marka değer taşıdığını vurgulayan Süllü, "Bu kurumların bilinçli bir şekilde çökertilmesine izin vermeyeceğiz. Dünya'nın örnek aldığı Açıköğretim Fakültesi'ne sahip çıkıyoruz. Eskişehir halkıyla, akademisyenlerle ve öğrencilerle birlikte mücadele edeceğiz" diye konuştu.