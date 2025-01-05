CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer: Suriye için bir takvim belirlenmesi gerekiyor

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in ziyaret ettiği Suriyeliler, ülkelerine dönmek için acele etmeyeceklerini, Suriye’deki koşulların düzelmesini bekleyeceklerini belirtti. Çakırözer, "Ekonomiden sağlığa, eğitimden sosyal hayata Suriye’de yaşam alanlarının hızlı şekilde oluşturulması ve dönüşlerin hızlandırılması için bir takvim belirlenmesi gerekiyor. Yoksa Eskişehir’de yaşayan Suriyelilerin dile getirdiği gibi isteseler de ülkelerine dönmeleri kısa zamanda mümkün olmayacak" dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir’de Suriyelilerin yoğunlukta yaşadığı mahalleleri ziyaret ederek, Suriyelilerin dönüş konusundaki düşüncelerini dinledi. 10 yıldan fazla süredir Erenköy, Emek ve Yeşiltepe mahallelerinde yaşayan Suriyeliler, gitmek için acele etmeyeceklerini, Suriye’deki koşulların düzelmesini bekleyeceklerini belirterek "Esad gidince memleketimiz düzeldi diye sevindik. Gitmek istiyoruz. Ama orada ev yok, okul yok, hastane yok. Nasıl gideceğiz? Önce devlet kurulsun, kanunlar yapılsın. Biz de yazın çalışıp paramızı biriktirip gitmeyi düşünüyoruz. Ama önce orada devlet kurulması lazım" dedi.

Yaklaşık 13 yıldır Eskişehir’de olduklarını belirten Suriyeli Muhammet, "5 çocuğum var. İş olursa çalışıyorum. İnşaat ve tarlalara gidiyorum. Daha önce Emek Mahallesi’nde oturduk. Şimdi uzun zamandır Erenköy’deyiz. Esad gidince memleketimiz düzeldi diye sevindik. Suriye’de bazı evler patlamış, bazıları yıkık dökük duruyor. Şimdi orada ev yok gidemeyiz. Yazın çalışıp para biriktireceğiz. Çocuklarımıza, kendimize eşya alacağız. Gidebilirsek öyle gideceğiz" dedi.

Aynı mahallede yaşayan Suriyeli başka bir aile ise "Devlet kurulsun inşallah gideceğiz. Burayı da bırakamıyoruz. Komşulara alıştık. Ben de Eskişehir’de tarla işlerine gidiyorum. Bizim burayı bırakmamız kolay değil. Orada ev de yok. Gidip biz orada çadır mı kuracağız. Yarın bir gün belki bir sene, belki iki seneye devlet de kurulur gideriz. Yaz gelsin bir bakalım, Allah ne gösterecek. Tabii ki gitmeyi isteriz ama Türkiye’yi bırakmak da bize zor geliyor. Kimisinin parası, kimisinin ev eşyası, kimisinin evi yok. Nasıl gidecekler" sözleriyle durumlarını aktardı.

Yeşiltepe Mahallesi’nde yaşayan Suriyeli sığınmacılar da geri dönmek için Suriye’deki durumun düzelmesini beklediklerini aktarırken, şunları söyledi:

"Deyrizor’dan buraya geldik. 2 ay önce kardeşimin biri Suriye’ye gitti. Şimdi konuşuyoruz. Orada durumun çok iyi olmadığını sıkıntıların devam ettiğini söylüyor. Burada 3 çocuğum okuyor. Çocuklarımı düşünüyorum. Bir çocuğum dördüncü sınıfa gidiyor burada. Suriye’ye gidince her şeye sıfırdan başlayacağız. Belki 5-6 ay sonra dönmek için bakabiliriz. Ama oranın önce bir düzelmesi lazım. Kanunlar nasıl olacak, devlet nasıl kurulacak? Kısa zaman değil… Her şeye sıfırdan başlıyoruz, destek olmadan başlamak çok zor."

ERENKÖY MAHALLESİ SAKİNLERİ : "GİDİYORLAR, DÖNÜYORLAR DİYORLAR HEPSİ YALAN"

Erenköy Mahallesi sakinleri ise, Suriyeli sığınmacıların geri dönecekleri konusunda çok iyimser değil. Sığınmacıların gideceklerine dönük hiç bir hareket görmediklerini belirten bir Erenköylü “Ben inanmıyorum gideceklerine. Hiçbiri gitmiyor. Sen olsan bu rahatı bırakıp gider misin? 2016-2017 yıllarında geldiler. Hiçbiri de gitmez, tahmin etmiyorum. Gidiyorlar, dönüyorlar diyorlar hepsi yalan" dedi.

ÇAKIRÖZER: "ÜLKELERİNE DÖNMELERİ KISA ZAMANDA MÜMKÜN OLMAYACAK"

Suriyeli sığınmacılar ile görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapan CHP’li Utku Çakırözer ise, Suriye’nin hızlı şekilde istikrara kavuşması ve Türkiye’deki tüm sığınmacıların ülkelerine dönüşü için gerekli plan ve desteklemelerin yapılması gerektiğine dikkati çekti. Çakırözer, şunları ifade etti:

"Eskişehir’de Erenköy’de, Yeşiltepe’de uzun yıllardır yaşayan Suriyeliler ile görüştük. Konuştuğumuz aileler Suriye’deki gelişmeleri yakından takip ediyor. Savaşta kayıpları olanlar var. Kiminin yakınları, kiminin arkadaşı orada. Telefonla görüşüyorlar. Görüştüğümüz ailelerden, yakın gelecekte dönmeyi planlayan yok. Hepsi dönmek istediğini söylüyor ama gidecek paralarının olmamasından, Suriye’de kalabilecekleri evlerinin olmamasından dert yanıyor. ‘Türkiye’den gitmek zor geliyor’ diyenler de var. Suriye’nin hızlı şekilde huzura ve siyasi istikrara kavuşması ve Suriyelilerin ülkelerinde dönmeleri için orada yaşanılabilir koşulların bir an önce sağlanması gerekiyor. Bunun için tüm dünyanın, Avrupa’nın, Birleşmiş Milletlerin destek olması şart. Hükümetin de bunun için seferber olması lazım.

Ekonomiden sağlığa, eğitimden sosyal hayata Suriye’de yaşam alanlarının hızlı şekilde oluşturulması ve dönüşlerin hızlandırılması için bir takvim belirlenmesi gerekiyor. Yoksa Eskişehir’de yaşayan Suriyeliler’in dile getirdiği gibi isteseler de ülkelerine dönmeleri kısa zamanda mümkün olmayacak."