CHP etkinliğinde konuştu! Genç öğrencinin bursunu kesmişler

İddiaya göre, Koç Üniversitesi'de burslu okuyan bir genç, CHP Beylikdüzü'nde konuşma yaptıktan sonra bursu üniversite tarafından kesildi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Koç Üniversitesi'nin öğrencinin bursunu herhangi bir gerekçe göstermeden kestiğini ifade etti.

Sosyal medya hesabından duruma tepki gösteren Tanal, Koç Üniversitesi'ne çağrı yaparak "Bu hukuksuzluğu derhal geri alın. Gençlerin susturulmasına, cezalandırılmasına asla izin vermeyeceğiz." dedi.

"GENÇLERİN SUSTURULMASINA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Öğrencinin Darüşşafaka çıkışlı olduğunu da belirten Mahmut Tanal, şu tepkiyi gösterdi:

"Koç Üniversitesi’ne açık çağrımızdır… Sadece CHP Beylikdüzü’nde öğrenciler adına konuştuğu için bir öğrencinin bursunu hiçbir gerekçe göstermeden kesmek, savunma bile istememek; hukuksuzluktur, baskıdır, cezalandırmadır. Bu ülkenin en zeki, en yoksul çocuklarının eğitim hakkını keyfi kararlarla gasp eden anlayışı kınıyoruz. O öğrenci yalnız değildir.

Darüşşafaka’da büyümüş, hayatı boyunca mücadele etmiş bir çocuğun, sırf fikir beyan etti diye bursunun kesilmesi; Anayasa’nın 42. maddesine, eğitim hakkına, fırsat eşitliğine aykırıdır. Bu hukuksuzluğu derhal geri alın. Gençlerin susturulmasına, cezalandırılmasına asla izin vermeyeceğiz."